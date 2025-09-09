AK: Jetzt endlich für gleiche Chancen in der Schule sorgen!

Wien (OTS) -

"Der Lernerfolg unserer Kinder und Jugendlichen darf nicht von Bildung, Sprache oder dem Geburtsland der Eltern abhängen. Schulen müssen so ausgestattet werden, dass jedes Kind seine Chance auf Lernerfolge bekommt. Daher fordert die Arbeiterkammer die Schulfinanzierung nach dem AK-Chancenindex und begrüßt den geplanten Chancenbonus des Bildungsministeriums. Die dafür budgetierten Mittel sind ein erster Schritt und müssen mittelfristig aufgestockt werden, um Schulen gezielt zu unterstützen und jedem Kind und Jugendlichen faire Bildungschancen zu bieten" , so AK-Präsidentin Renate Anderl.

Die OEDC-Studie "Bildung auf einen Blick" bestätigt, dass Bildungskarriere in Österreich stärker vom Bildungshintergrund der Eltern abhängt als anderswo. Das zeigen die Daten in der am Dienstag veröffentlichten OECD-Studie. Junge Erwachsene mit zumindest einem Akademiker-Elternteil haben derzeit eine fast viermal höhere Chance auf einen Hochschulabschluss als jemand, dessen Eltern nur die Pflichtschule abgeschlossen haben.