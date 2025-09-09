Neueröffnung von Medino: Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie im Herzen Wiens

Wien (OTS) -

Neues Gesundheitszentrum Medino eröffnet im 1. Bezirk

Mit Medino eröffnet in der Auerspergstraße 6 (1010 Wien) ein neues Gesundheitszentrum, das sich auf die medizinischen Bedürfnisse von Kindern, Frauen und Familien spezialisiert. Auf 1.000 m² bietet Medino ein breites Spektrum an Leistungen – von Kinder- und Frauenmedizin über Psychiatrie bis hin zu Kardiologie – alles unter einem Dach, mit Fokus auf kurze Wartezeiten und persönliche Betreuung.

Ganzheitliche Versorgung für Familien

„Unser Konzept denkt Familie vom Kind aus – von Vorsorge bis Akutversorgung, von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bis Infusionen. Wir schaffen Raum für echte Familienmedizin“, so Co-Gründerin Antonia Siegmund.

„Medino begleitet Frauen durch alle Lebensphasen – ob Kinderwunsch, Schwangerschaft, hormonelle Fragen oder mentale Gesundheit. Auch Kinder und Jugendliche betreuen wir medizinisch wie emotional – etwa bei Baby Blues oder ADHS“, ergänzt Co-Gründerin Beatrice Tourou. Motto: We grow together.

Leistungsschwerpunkte im Überblick

Kindermedizin inkl. Mutter-Kind-Pass

Gynäkologie & Schwangerschaftsbegleitung

Psychiatrie & Psychologie (u. a. postpartale Depression)

Neonatologie & Entwicklungsdiagnostik

Kardiologie & Kardio-Onkologie

Hebammen, Doulas, Physio, Yoga

Geburtsvorbereitung & Notfallkurse

Eigenes Labor für Blutabnahmen & Infusionen

Moderne Infrastruktur & zentrale Lage

Die modern gestaltete Ordination liegt nahe Rathaus und Parlament, öffentlich wie per Auto gut erreichbar. Ein separater Akut-Eingang in der Doblhoffgasse 9 schützt gesunde Patient:innen vor Ansteckungen. Auf drei Etagen setzt Medino auf interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Über Medino

Medino wird von der ST Healthcare GmbH betrieben, gegründet von Antonia und Michael Siegmund sowie Daniel und Beatrice Tourou. Als Wahlärztezentrum und Uniqa Medical Partner legt Medino Wert auf Qualität, Effizienz und Familienfreundlichkeit. Unterstützt wird das Team von einem hochkarätigen medizinischen Beirat, u. a. mit Univ.-Doz. Dr. Katharina Schuchter (Gynäkologie), Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm (Pädiatrie & Ernährungsmedizin) und ao. Prof. Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner (Neonatologie).

„Bis zu 50 % der ärztlichen Arbeitszeit fließt in Organisation – wir wollen diese Zeit für echte Medizin zurückholen“, betont Michael Siegmund. Das Zentrum zeigt: Moderne Strukturen verbessern nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Patient:innen-Erfahrung – etwa mit einem vier Meter hohen Spielhaus im Wartebereich.

Kontakt & Informationen:

Medino – Gesundheitszentrum für Kind, Frau & Familie

Auerspergstraße 6, 1010 Wien

www.medino.at