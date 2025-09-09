FH des BFI Wien verzeichnet Rekord an Bewerbungen

Wien (OTS) -

Mehr als 4.000 Bewerbungen für rund 800 Anfänger:innen-Plätze – damit erreicht die FH des BFI Wien einen neuen Höchststand. Besonders erfreulich: Die Nachfrage nach Bachelor- wie auch nach Master-Studiengängen ist deutlich gestiegen.

Die FH des BFI Wien startet mit einem Rekordergebnis in das neue Wintersemester: Mit durchschnittlich 5 Bewerbungen auf einen Studienplatz ist die Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance gefragter denn je. Die Fachhochschule bietet dafür ein besonders attraktives Umfeld – mit internationaler Ausrichtung, praxisnahen Inhalten und Studienprogrammen, die laufend an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

„Dieses Ergebnis macht deutlich, dass wir mit unserem Studienangebot am Puls der Zeit liegen und Themen aufgreifen, die für Studierende wie für den Arbeitsmarkt gleichermaßen relevant sind. Der Zuwachs bestätigt, dass wir mit Innovationskraft, Internationalität und Praxisnähe die richtigen Schwerpunkte setzen“ , sagt Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Gründe für die Wahl eines Studiums

Bewerber:innen der FH des BFI Wien geben an, dass folgende Kriterien für die Wahl ihres Studiums ausschlaggebend waren – Aspekte, die auch an der Hochschule eine zentrale Rolle spielen:

Studienangebot und -inhalte : Ein innovatives Studienangebot mit laufender Weiterentwicklung, aktuell etwa mit dem neuen Master „Projektmanagement und Data Analytics“ oder dem besonders nachgefragten Bachelor „Technical Sales and Marketing“.

Hochschule und Umfeld : Zwei moderne Standorte mitten in Wien, in direkter Nähe zu Prater und Media Quarter Marx, die ein attraktives Studienumfeld bieten.

Praxis- und Arbeitsmarktorientierung: Hohe Anschlussfähigkeit an den Arbeitsmarkt durch enge Verknüpfung von Wissenschaft, Praxisprojekten und internationaler Perspektive.

Mit diesem Profil positioniert sich die FH des BFI Wien als eine der gefragtesten Hochschulen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich in Österreich – und unterstreicht ihre Rolle als Wiens führende Wirtschafts-FH.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und acht Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Master-Programme auf Englisch – ein praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend.

Die FH des BFI Wien ist seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet. Weiters erhielt sie als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“ und die ECA-Zertifizierung „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt).