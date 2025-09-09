Österreichische Cloud-Innovation: next layer bringt VDCplus auf den Markt

Wien (OTS) -

Der österreichische Internet Service Provider next layer erweitert sein Portfolio um ein innovatives Produkt: VDCplus (Virtual Data Center Plus), ein virtuelles Rechenzentrum, ermöglicht Unternehmen volle Kontrolle über ihre Server-, Netzwerk- und Firewall-Infrastruktur und wird sicher gehostet in zertifizierten Rechenzentren in Österreich. Es richtet sich an Firmen, die hohe Ansprüche an Flexibilität, Sicherheit und Compliance stellen.

VDCplus ist die Self-Service Cloudlösung von next layer, mit der Unternehmen ihre IT-Umgebungen wie ein eigenes Rechenzentrum steuern und gleichzeitig auf Hardware verzichten können. Über eine intuitive Weboberfläche oder eine RESTful API können virtuelle Maschinen, Netzwerke, Firewalls und Speicher jederzeit selbständig eingerichtet und verwaltet werden.

„next layer steht für maßgeschneiderte Infrastruktur und persönliche Beratung. Mit VDCplus zeigen wir, dass modernste Technologie und individuelle Betreuung Hand in Hand gehen können. Unsere Kunden behalten die volle Kontrolle über ihre Infrastruktur, profitieren von höchster Performance und genießen die Sicherheit, dass alle Daten garantiert in Österreich bleiben. Damit setzen wir einen neuen Standard für Unternehmens-Clouds in Österreich“, betont Andreas Schoder, Leiter Cloud & Managed Services und Gesellschafter bei next layer.

Technologie und Sicherheit: 100 % Österreich

Die technische Basis von VDCplus bildet die Open-Source-Plattform Apache CloudStack, die für Stabilität und Skalierbarkeit sorgt. next layer übernimmt den Betrieb, die Redundanz, die Sicherheit und alle Updates der Hypervisor Plattform. Die Administration der virtuellen Maschinen, Netzwerke und Firewalls innerhalb des eigenen Mandanten liegt in den Händen der Kund:innen. Gehostet wird ausschließlich in österreichischen Rechenzentren, die nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert sind. Durch regelmäßige individuell geplante Snapshots auf VM-Ebene, granular steuerbares Firewall- und Netzwerkmanagement sowie vollständige DSGVO-Konformität bietet VDCplus höchste Standards in puncto Datenschutz und Compliance.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Unternehmen mit sensiblen Daten, an Organisationen mit hohen Compliance-Anforderungen wie Finanzdienstleister oder das Gesundheitswesen, aber auch an Entwickler-Teams und Start-ups, die schnell flexible und skalierbare IT-Ressourcen benötigen. Gemeinsam ist allen Zielgruppen der Wunsch nach einer leistungsfähigen Cloudlösung, die maximale Kontrolle mit persönlicher Betreuung verbindet.

Weitere Informationen unter: VDCplus von next layer