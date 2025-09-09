Gerald Klug zum Sonderberater für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten ernannt

Wien (OTS) -

Mobilitätsminister Peter Hanke erweitert seinen Berater:innenkreis um Gerald Klug, den Geschäftsführer der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB). Klug wird das Mobilitätsministerium künftig als Sonderberater für grenzüberschreitende Eisenbahnangelegenheiten unterstützen. Dieser Bereich gewinnt angesichts der Bedeutung des internationalen Personen- und Güterverkehrs zunehmend an Relevanz.

Mobilitätsminister Peter Hanke betont: „Gerald Klug war selbst in verschiedenen Regierungsämtern tätig und ist sich daher der Herausforderungen bewusst, mit denen wir uns täglich beschäftigen. Er verfügt über umfassende Expertise im Eisenbahnwesen, die er als Geschäftsführer der Graz-Köflach Bahn erworben hat, und über politisches Know-how. Sein Beitrag ist von unschätzbarem Wert für mein Berater:innenteam, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau und die Zukunftsfähigkeit des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass er uns mit seinen Einschätzungen zur Verfügung steht!"

Gerald Klug bleibt weiterhin Geschäftsführer der GKB und übernimmt die zusätzliche Beratungsfunktion für das Mobilitätsministerium ehrenamtlich.

Gerald Klug dazu: „Ich freue mich, meine Erfahrung künftig auch im Rahmen dieser Beratungsfunktion einbringen zu dürfen. Grenzüberschreitender Eisenbahnverkehr ist ein wesentlicher Schlüssel für die klimafreundliche Mobilität von morgen und für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Es ist mir ein großes Anliegen, an dieser Entwicklung mitwirken zu können.“