Kunststoff-Recycling: EU-Anforderungen mit neuer Technologie effizient erfüllen

Wien (OTS) -

Kunststoff-Recycling, das ohne aufwändige Vorsortierungsanlagen direkt und effizient am „gelben Sack“ ansetzt: Das ist Ziel des heute offiziell gestarteten Forschungsprojektes RewinPlast. Dabei werden chemisch-physikalische Aufbereitungstechnik mit KI, KI-basierte Analyseverfahren und spezielle Sensortechnologien zur Rückgewinnung und Aufbereitung von Kunststoffabfällen genutzt.

EU fordert mehr Recycling

„ Derzeit wird in Österreich nur ein Fünftel der Kunststoffabfälle recycelt. Wir müssen die Ressource der Kunststoffabfälle viel besser nutzen. Das fordern auch die immer strengeren Bestimmungen der EU “, so DI Herwig Thiel, Geschäftsführer der RewinPlast GmbH. So müssen etwa die Mitgliedstaaten bis 2030 70 Prozent ihrer Verpackungsabfälle recyclen. 25 Prozent des Kunststoffs, der für den Bau eines neuen Fahrzeugs verwendet wird, müssen aus recyceltem Kunststoff produziert werden.

Entlastung für die Kunststoffrecyclingindustrie

RewinPlast will den Herausforderungen effizienten Plastikrecyclings – darunter große Materialvielfalt und erhebliche Material-Qualitätsverluste – mit innovativer Aufbereitungstechnik und KI begegnen. Die aktuell in Planung befindliche Testanlage soll 2026 in Betrieb gehen. Ziel ist es, nicht nur Reststoffe besser zu verwerten, sondern auch Energie- und Entsorgungskosten zu senken, die gerade für die Kunststoffindustrie relevante Faktoren sind.

Österreichs Kompetenz nutzen