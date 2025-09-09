Wiener Stadtwerke: Simone Schaller-Galler neue Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen

Wien (OTS) -

Simone Schaller-Galler (47) ist ab Mitte November neue Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen GmbH (WLB). Schaller-Galler wird die Wiener Lokalbahnen künftig als Alleingeschäftsführerin leiten.

Die gebürtige Salzburgerin ist seit Dezember 2022 Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH (WLV). In dieser Funktion hat sie das Unternehmen erfolgreich durch die herausfordernden Jahre der Corona-Pandemie geführt, wirtschaftlich stabilisiert und mit innovativen Maßnahmen zukunftsfit aufgestellt. Dazu gehörten u. a. die Neuausrichtung des Vertriebs, die Weiterentwicklung digital unterstützter Mobilitätsangebote sowie die erfolgreiche Integration neuer Geschäftsfelder. Schaller-Galler führt die Agenden in der WLV interimistisch fort, bis die Nachfolge in der Geschäftsleitung fixiert ist.

„ Mit Simone Schaller-Galler übernimmt eine ausgewiesene Expertin mit exzellentem Netzwerk und tiefem Verständnis für die Mobilität im Großraum Wien die Leitung der Wiener Lokalbahnen. Sie hat die WLV in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt und zukunftsorientiert positioniert. Ich bin überzeugt, dass sie auch die Wiener Lokalbahnen mit Entscheidungsfreude und strategischem Weitblick führen wird “, betont Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Erfahrene Mobilitätsmanagerin übernimmt

Nach ihrem Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Wien startete Schaller-Galler ihre berufliche Laufbahn bei den Wiener Linien, wo sie über ein Jahrzehnt in leitenden Funktionen tätig war. Ab 2017 arbeitete sie im Büro der Wiener Stadträtin für Umwelt und Mobilität, Ulli Sima, bevor sie 2019 in die Wiener Stadtwerke wechselte und dort als Fachliche Assistentin des Generaldirektors Martin Krajcsir tätig war. Seit 2021 ist sie bei den Wiener Lokalbahnen Verkehrsdiensten in Führungspositionen beschäftigt – zunächst als Prokuristin und Leiterin für Betrieb und Vertrieb, seit Ende 2022 als Geschäftsführerin. Schaller-Galler ist verheiratet, Mutter eines Kindes und lebt mit ihrer Familie in Maria Enzersdorf.

Die Wiener Lokalbahnen sind Teil des Wiener Stadtwerke-Konzerns und verbinden die Region mit der Bundeshauptstadt. Sie befördern jährlich Millionen Fahrgäste zuverlässig und klimafreundlich und tragen wesentlich zur nachhaltigen Mobilität in Wien bei.

