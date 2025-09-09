50 Jahre Kult: Egmont Ehapa Media startet "Yps - Der Retro Podcast"

Berlin (OTS) -

Wenige Tage nach dem Launch der erfolgreichen Jubiläumsausgabe zum 50. Geburtstag der Kultmarke Yps legt Egmont Ehapa Media mit sechs brandneuen Folgen von "Yps - Der Retro-Podcast" nach.

Moderiert von Medienexperte und Podcaster Christian Kallenberg, entführt der Podcast auf eine nostalgische Reise zurück in die Kindheit der 70er- und 80er-Jahre. Moderator Christian Kallenberg tritt mit prominenten Gästen der "Generation Yps" eine Zeitreise in die goldene Yps-Ära an. In jeder Folge steht jeweils ein Thema im Mittelpunkt, welches die legendären TV-Serien und Hörspiele sowie die Musik, Filmklassiker und Spiele aus den 70ern und 80er wieder aufleben lässt. Natürlich darf eine Folge zur Faszination der Yps-Gimmicks, die Comic-Geschichten und all die kleinen Abenteuer, die das Yps-Heft Woche für Woche mit sich brachte, nicht fehlen. Als Gäste konnten namhafte Prominente wie Markus Kavka, Oliver Kalkofe und Oliver Rohrbeck gewonnen werden, die ihre persönlichen Erinnerungen teilen und die Magie der eigenen Yps-Kindheit wieder aufleben lassen.

Jörg Risken, Verlagsleiter bei Egmont Ehapa Media: "Yps ist Kult. Zum 50. Jubiläum wollten wir etwas Besonderes schaffen, das die Marke digital und zeitgemäß erlebbar macht und zugleich ihrer Tradition gerecht wird. Wir freuen uns sehr, dass wir den ehemaligen Yps-Chefredakteur Christian Kallenberg und prominente Gäste für dieses Projekt gewinnen konnten, um damit die Yps-Faszination auf eine neue zeitgemäße Plattform zu bringen."

"Yps - Der Retro-Podcast' ist die perfekte Brücke zwischen Nostalgie und modernem Storytelling. Mit dem Podcast möchten wir diese Begeisterung teilen und mit unseren Gästen eine Zeit aufleben lassen, als ein Gimmick noch die größte Sensation des Tages sein konnte", sagt Christian Kallenberg. "Die Podcast-Folgen bieten unterhaltsame Einblicke, die nicht nur Yps-Fans begeistern werden, sondern alle, die ihre Kindheit in den 70ern und 80ern verbracht haben."

"Yps - Der Retro-Podcast" ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und YouTube verfügbar. Gestartet wird mit drei Ausgaben, weitere Folgen erscheinen anschließend wöchentlich.

Über Christian Kallenberg:

Christian Kallenberg ist Journalist und Medienexperte. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Chefredakteur renommierter Magazine und als Host eines eigenen Podcast sowie seiner Begeisterung für Popkultur und Zeitgeschichte ist er der ideale Gastgeber für "Yps - Der Retro-Podcast".

