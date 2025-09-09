"Astronaut for a Day": 14 österreichische Jugendliche heben in Schwerelosigkeit ab

Wien (OTS) -

Nach einem intensiven Auswahlverfahren stehen die 14 österreichischen Teilnehmer:innen der erstmals gemeinsam von Österreich, Luxemburg und Estland durchgeführten Initiative „Astronaut for a Day“ fest. Ursprünglich waren 13 Plätze vorgesehen, aufgrund der hohen Qualität der Bewerbungen wurden schließlich jedoch 14 Teilnehmer:innen ausgewählt. Der letzte Platz wurde dabei unter den ursprünglich fünf Reservekandidat:innen ausgelost. Sieben Mädchen und sieben Burschen zwischen 15 und 18 Jahren werden am 15. Oktober 2025 die einmalige Chance haben, bei einem Parabelflug Schwerelosigkeit zu erleben. Ergänzt wird die Gruppe durch vier Reserveastronaut:innen (drei Mädchen, ein Bursche).

Die Finalist:innen haben sich im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens, welches den echten Auswahlverfahren für Astronaut:innen nachempfunden ist, gegen fast 800 Mitbewerber:innen durchgesetzt. Neben einem Bewerbungsvideo meisterten sie Logik-, Verständnis- und Fitnesstests sowie ein persönliches Interview. Sie kommen aus fast allen Bundesländern – Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien – und überzeugten im Auswahlprozess nicht nur mit ihrem Weltraumwissen, sondern auch mit kreativen Ideen, wie sie ihre Begeisterung künftig weitergeben wollen.

Denn die Rolle der Teilnehmer:innen geht über den Parabelflug hinaus: Im darauffolgenden Jahr werden sie als Space Ambassadors aktiv sein und ihre Faszination für den Weltraum an Schulen und in ihrem Umfeld teilen, etwa durch Workshops, Teleskopnächte, den Bau von Raketen oder die Einladung von Expert:innen.

Die letzte Hürde, die die jungen Astronaut:innen in spe noch meistern müssen, ist die medizinische Flugtauglichkeitsuntersuchung. Dabei werden Herz-Kreislauf-System, Lungenfunktion, Seh- und Hörvermögen sowie die mentale Belastbarkeit überprüft, um die Sicherheit der Jugendlichen beim Parabelflug zu gewährleisten.

“Mit ‘Astronaut for a Day’ zeigen wir, dass Raumfahrt nicht nur in großen Forschungszentren stattfindet, sondern mitten unter uns. Die 14 Jugendlichen beweisen, wie viel Neugier, Kreativität und Begeisterung in Österreich steckt. Sie sind Vorbilder und Botschafter:innen für die nächste Generation und machen deutlich, dass Österreich als Weltraumnation Zukunft gestaltet und dass wir junge Talente brauchen, um unseren dynamisch wachsenden Raumfahrtsektor weiter voranzubringen” , unterstreicht Weltraum- und Innovationsminister Peter Hanke.

“Unsere österreichischen ‘Astronauts for a Day’ bekommen die einzigartige Chance, Schwerelosigkeit zu erleben”, betont FFG-Geschäftsführerin Karin Tausz und sagt weiter: “Die Teilnahme am Parabelflug und das intensive Training am Weg dorthin eröffnet den jungen Talenten neue Horizonte – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn und weckt das Interesse, am Thema Weltraum zu forschen.”

Über Astronaut for a Day

Die Initiative “Astronaut für a Day” wird vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) in Zusammenarbeit mit der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und dem Ars Electronica organisiert. Ziel ist es, Jugendliche für Raumfahrt, Wissenschaft und Technologie zu begeistern und damit den Nachwuchs für diesen zukunftsorientierten Bereich zu sichern.