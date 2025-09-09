Top-Themen, Top-Speaker, Top-Netzwerke beim 3. Internationalen Immobilien Investment Kongress

Wien (OTS) -

Die Welt ist im Umbruch – und besonders die Immobilienwirtschaft spürt den Wandel: Nach Jahren des Booms sieht sie sich nun mit steigenden Zinsen, geopolitischen Risiken und zurückhaltender Nachfrage konfrontiert. Am 22. Oktober 2025 öffnet das Palais Berg in Wien seine Pforten für den 3. Internationalen Immobilien Investment Kongress – mittlerweile ein Pflichttermin für Entscheider:innen und Vordenker:innen der Branche. „Nach den Turbulenzen der letzten Jahre mit hohen Zinsen, KIM-VO und verhaltenen Investitionen erlebt die Branche 2025 ein starkes Comeback. Jetzt heißt es dabei sein und Chancen aktiv nutzen“, betont Elisabeth Della Lucia, Geschäftsführerin der DMV – della lucia medien & verlags GmbH und Organisatorin des Top-Events. Panels, Impulse und Networking machen den Kongress unter dem Leitmotto „Using Change as an Opportunity“ zu einer Plattform für Orientierung und Zukunftsstrategien. Top-Akteure aus Immobilien- und Finanzwirtschaft aus Österreich und Europa geben dabei wertvolle Einblicke in die aktuelle Lage.

Branchenumbruch und Chancen – Keynote von Andreas Salcher

Dr. Andreas Salcher eröffnet den Kongress mit seiner Keynote. Der Bestsellerautor und Harvard-Absolvent macht deutlich: Wandel darf nicht nur ertragen, sondern muss aktiv gestaltet werden. Mit prägnanten Beispielen zeigt er, wie Unternehmen und Mitarbeiter neue Perspektiven gewinnen können – ganz im Sinne des Mottos „Using change as an opportunity“.

Im Anschluss greifen Expert:innen aus Development, Investment, Stadtplanung, Digitalisierung und Finanzierung zentrale Themen auf: geopolitische Krisen, steigende Zinsen und neue Risikoprofile. Der Fokus liegt dabei auf Chancen – etwa Rechenzentren als wachsender Assetklasse oder resiliente Organisationsmodelle.

Weitere Diskussionen widmen sich der Rolle von KI in der Immobilienbranche, den Herausforderungen im Einzelhandel sowie den Perspektiven für Hotels, die trotz hoher Auslastung unter steigenden Kosten leiden. Ein weiterer Höhepunkt ist der Vortrag von Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt UniCredit Bank Austria, zur „Zinsachterbahnfahrt und Inflation“. Den Schlusspunkt bildet der Blick auf die Stadt der Zukunft: Wie verändern sich Wohnen, Arbeiten und Mobilität – und welche Konzepte bieten Orientierung für die kommenden Jahrzehnte?

Auf der Bühne vertreten sind zudem führende Köpfe von, Oleg Krüger (Takko), (Union Investment) Andreas Löcher, Benjamin Rüther (Catella) Hans Georg Lüber (Sicherheitsexperte) Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Expert:innen aus Österreich und Deutschland diskutieren sie die wichtigsten Trends und Strategien der Immobilienbranche.

„Unser Ziel ist es, der Branche nicht nur Fakten zu liefern, sondern Perspektiven zu eröffnen. Der Kongress soll Mut machen, die großen Herausforderungen anzupacken und den Wandel aktiv zu gestalten“, unterstreicht die Organisatorin Della Lucia abschließend.

Infokasten: