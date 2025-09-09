DPD Österreich und myflexbox stärken Partnerschaft

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

DPD, Österreichs führender privater Paketdienst*, baut die bestehende Parcellocker-Kooperation mit myflexbox deutlich aus und sichert sich an rund 660 Standorten nahezu ein Viertel aller Fächer im Rahmen einer Fixmiete. Damit stehen Paketkund:innen ab sofort ca. 9.000 Fächer exklusiv für die Abholung, die Retournierung und den Versand von DPD-Paketen zur Verfügung.

Strategisch wichtige Säule im Bereich OoH

Paketstationen sind für DPD eine strategisch wichtige Säule der Out-of-Home-Strategie und ergänzen das bestehende Pickup-Netzwerk, das mittlerweile aus über 3.200 Standorten besteht, optimal. Sie bieten den Vorteil, dass sie rund um die Uhr für die Abholung, den Versand und die Retournierung von Paketen zugänglich sind. Auf diese Weise ermöglicht DPD seinen Kund:innen mehr Convenience als je zuvor.

„myflexbox ist für uns in diesem Zusammenhang ein wichtiger Partner, der unsere Expansion im Bereich Out-of-Home maßgeblich unterstützt und die wachsenden Anforderungen im Markt bestens abdecken kann“, betont DPD Österreich Geschäftsführer Mag. Rainer Schwarz.

Jonathan Grothaus, CEO & Founder myflexbox, sagt: „DPD war unser erster Paketdienst am österreichischen Markt – ein mutiger Schritt, der unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte begründet hat. Von Beginn an hat DPD uns Vertrauen geschenkt und mit Innovationsgeist den Weg für ein modernes und digitales Out-of-Home-Netzwerk geebnet. Heute feiern wir den Meilenstein von rund 660 Standorten in Österreich, die zeigen, wie stark unsere Partnerschaft gewachsen ist. Gemeinsam setzen wir auf Lösungen, die nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig sind – mit weniger Wegen, weniger Emissionen und mehr Verantwortung für die Zukunft. DPD ist für uns ein Pionier und Held dieser Entwicklung, mit dem wir auch weiterhin mutig die Zustellung von morgen gestalten.’’

myflexbox als Lieblingspaketstation

Im Rahmen der DPD-Lieferpräferenzen können Empfänger:innen in der myDPD -App zudem eine myflexbox als persönliche Lieblings-Paketstation definieren und ihre Sendungen direkt dorthin zustellen lassen. Damit bietet DPD den Kund:innen noch mehr Flexibilität und Komfort bei der Paketzustellung. Sie können selbst bestimmen, wann und wohin ihre Pakete geliefert werden.

Die Paketstationen werden im Zuge der Partnerschaft gemeinsam gebrandet, um eine klare Wiedererkennung für alle DPD-Kund:innen sicherzustellen.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile über 37 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst (damals APS-Austria Paket System) gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2024 rund 62,3 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen 3.200 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) in denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu rund 138.000 Pickup Standorten in 50 Ländern.

*KEP-Radar, Februar 2025

Über myflexbox

Seit der Gründung im Jahr 2018 revolutioniert der Last-Mile-Spezialist die urbane Logistik mit intelligent-flexiblen Lösungen. Das größte anbieteroffene Paketstationen-Netzwerk in Deutschland und Österreich besteht aus über mehr als 1.300 Paketstationen in über 400 Städten und Gemeinden und wächst ständig weiter. Mit myflexbox lassen sich Pakete sowie Waren 24/7, bequem und sicher empfangen, versenden und retournieren. Die neutrale und nachhaltige Infrastruktur spart Zeit und Wege. Die selbst entwickelte Technologie verknüpft Paketdienste, E-Commerce, (lokale) Händler und Kund:innen optimal miteinander – für mehr Lebensqualität und weniger CO₂ in den Städten.