22. Wiener Fotomarathon

Fotografiebegeisterte aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen sind eingeladen, innerhalb von 12 Stunden die 12 vorgegebenen Themen kreativ umzusetzen - die eigene Umgebung dient dabei als lebendige Kulisse.

Der Wiener Fotomarathon ist mittlerweile eine Institution und zieht jedes Jahr zahlreiche Fotografie-Liebhaber an - seit 2020 ist die Teilnahme österreichweit möglich. Die besten Fotos werden von einer erfahrenen Jury bewertet und mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000,- Euro prämiert.

Wie läuft der Wiener Fotomarathon ab?

Um 9.00 Uhr erhalten die Teilnehmer die Themen per SMS und per E-Mail, die dann in der vorgegebenen Reihenfolge fotografiert und bis 21:00 Uhr hochgeladen werden müssen.

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter https://www.fotomarathon.at

Wiener Fotomarathon 2025

Datum: 14.09.2025, 09:00 Uhr - 14.09.2025, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Österreichweit

URL: https://www.fotomarathon.at