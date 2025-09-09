  • 09.09.2025, 08:30:33
22. Wiener Fotomarathon

Am Sonntag, den 14. September 2025 um 9 Uhr in der Früh startet er bereits zum 22. Mal – der Wettlauf um die besten Motive. 12 Stunden lang zählt nur die Kreativität.

Wien (OTS) - 

Fotografiebegeisterte aller Altersgruppen und Erfahrungsstufen sind eingeladen, innerhalb von 12 Stunden die 12 vorgegebenen Themen kreativ umzusetzen - die eigene Umgebung dient dabei als lebendige Kulisse.

Der Wiener Fotomarathon ist mittlerweile eine Institution und zieht jedes Jahr zahlreiche Fotografie-Liebhaber an - seit 2020 ist die Teilnahme österreichweit möglich. Die besten Fotos werden von einer erfahrenen Jury bewertet und mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000,- Euro prämiert.

Wie läuft der Wiener Fotomarathon ab?

Um 9.00 Uhr erhalten die Teilnehmer die Themen per SMS und per E-Mail, die dann in der vorgegebenen Reihenfolge fotografiert und bis 21:00 Uhr hochgeladen werden müssen.

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter https://www.fotomarathon.at

Wiener Fotomarathon 2025

Datum: 14.09.2025, 09:00 Uhr - 14.09.2025, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Österreichweit

URL: https://www.fotomarathon.at

Rückfragen & Kontakt

fotografie.at OG
Helmut Sulzberger
Telefon: 01/319 63 33 0
E-Mail: info@fotomarathon.at
Website: https://www.fotomarathon.at

