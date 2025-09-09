Kitzbühel (OTS) -

Nach der erfolgreichen Premiere 2025 im SalzburgerLand im GC Altentann, bei der sich der Deutsche Nicolai von Dellingshausen als erster Sieger verewigte, wandert das größte Golf-Event Österreichs nun planmäßig weiter nach Tirol.

Von 28. bis 31. Mai 2026 macht die DP World Tour mit den Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel – Tirol Station am traditionsreichen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Bereits in den ersten Trainingstagen ab 25. Mai 2026 stimmen sich die Spitzenspieler auf das prestigeträchtige Turnier ein. Auch die Tiroler Golfjugend wird aktiv in das Rahmenprogramm eingebunden. Beim ProAm-Turnier am 27. Mai 2026 eröffnen die Stars des europäischen Golfsports gemeinsam mit Amateuren das Event.

Rechtzeitig vor dem großen Highlight zeigt sich der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in seiner schönsten Form: Mit sieben neuen Abschlägen, die schon jetzt Lust auf große Turniermomente machen, dazu frisch modellierte Bunkerbereiche und eine innovative Übungsanlage wird der Golfplatz den hohen Anforderungen der DP World Tour gerecht – und bietet somit auch zukünftig Greenfee-Gästen und Mitgliedern ein außergewöhnliches Erlebnis.

Mit der Rückkehr des größten heimischen Golf-Events nach Österreich setzt Kitzbühel seinen Anspruch als legendärste Sportstadt der Alpen eindrucksvoll fort: Neben den weltweit bekannten Hahnenkamm-Rennen, dem Tennis-Highlight – den Generali Open - und zahlreichen weiteren Top-Veranstaltungen wird nun auch der internationale Golfsport im Herzen Tirols auf höchstem Niveau zelebriert.

In Tirol laden mehr als 20 Golfclubs – darunter 16 Partneranlagen von „Golf Tirol“ – in die schönsten Regionen des Landes ein. Gepflegte Fairways in abwechslungsreichen alpinen Landschaften bieten alles, was das Golferherz begehrt: von sanften Plätzen im Talboden bis hin zu sportlich herausfordernden Alpin-Courses, die sich vom Arlberg über das Zillertal bis zu den Kitzbüheler Alpen und zur Zugspitze erstrecken. Die Golf Tirol Card eröffnet Zugang zu 16 erstklassigen Golfanlagen im Herzen der Alpen. Ob entspannte 9-Loch-Runden im Tal oder herausfordernde 18-Loch-Plätze in Höhenlage – mit der Karte genießen Golfer die ganze Vielfalt Tirols.

Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer der DP World Tour

„ Wir freuen uns sehr, dass die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol auf den herrlich gelegenen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith zurückkehren. Österreich hat uns im Laufe der Geschichte der DP World Tour einige magische Momente beschert – insbesondere zu Beginn dieses Jahres, als wir Zeugen von Nicolai von Dellingshausens erstem Titelgewinn auf der DP World Tour wurden. Wir blicken der Zusammenarbeit mit Kitzbühel und allen Beteiligten mit großer Vorfreude entgegen, um auch 2026 erneut eine ebenso herausragende wie erfolgreiche Austragung der Austrian Alpine Open zu realisieren. “

Edwin Weindorfer, CEO Golfenterprises GmbH

„ Nach der erfolgreichen Premiere der Austrian Alpine Open in Salzburg-Altentann mit 18.000 begeisterten Golf-Fans ist Kitzbühel 2026 Austragungsort des größten Golf-Events in Österreich. Wir wollen die Woche als Hahnenkamm des Golfsports etablieren und sehen mit Tirol und Kitzbühel fantastische Partner für dieses Ansinnen. Dass Kitzbühel Sport lebt, sieht man an den vielen Top-Events. “

Gerhard Frühling, Präsident des Österreichischen Golfverbandes

„ Die Austrian Alpine Open presented by SalzburgerLand haben gezeigt, welche Strahlkraft der internationale Golfsport in Österreich entfalten kann – sportlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Umso größer ist nun die Vorfreude auf 2026, wenn die Austrian Alpine Open in Kitzbühel ihre Fortsetzung finden. Tirol bietet die perfekte Bühne, um die Erfolgsgeschichte dieser Veranstaltung weiterzuschreiben.Wir als Verband sehen es als unsere Aufgabe, dieses Turnier nicht nur ideell, sondern auch organisatorisch bestmöglich zu unterstützen. Unser Ziel ist klar: Österreich dauerhaft als Fixpunkt im Kalender der DP World Tour zu etablieren – und die nächste Generation von Spielerinnen und Spielern zu inspirieren. “

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus

„ Wir freuen uns sehr, dass der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Austragungsort der nächsten Austrian Alpine Open und somit Teil der DP World Tour wird. Mit gleich vier Golfplätzen vor Ort zählt Kitzbühel zu den führenden Golfregionen im Alpenraum. Der Golfsport ist eine strategische Stärke unserer Sommerpositionierung und mit gezielten Investitionen – etwa in den Bereichen Golf und Bike – haben wir eine klare Qualitätsoffensive gestartet. Diese verstehen wir auch als starken Schulterschluss zwischen Salzburg und Tirol. “

Karin Seiler, Geschäftsführerin Tirol Werbung

„ Wir freuen uns schon sehr auf die Austrian Alpine Open 2026, in deren Rahmen die Weltelite des Golfsports in Kitzbühel abschlägt. Die Veranstaltung wird neben tollem Sport auch das exzellente Golfangebot in der Region und die Tiroler Landschaft ins internationale Rampenlicht stellen. Zudem stärken wir mit dem Eventtermin im Frühsommer die touristische Randzeit und unterstreichen unser Engagement für den Ganzjahrestourismus. “

Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel – Tirol | Facts & Figures

Turniertermin: 28. bis 31. Mai 2026

ProAm: 27. Mai 2026

Location: Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith | Tirol

Tour: DP World Tour

Preisgeld: 2,75 Millionen Dollar

Website: www.austrianalpineopen.com