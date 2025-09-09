  • 09.09.2025, 07:00:32
AVISO: 60 Jahre Heeresspital - Festakt in der Van Swieten Kaserne

Bundesministerin Tanner übergibt Diplome der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, den 11. September 2025, findet in der Van Swieten Kaserne eine 60 Jahre Jubiläumsfeier des Heeresspitales im Beisein von Bundesministerin Klaudia Tanner und des Generalstabschefs, General Rudolf Striedinger, statt. Im Rahmen des Festaktes werden ebenfalls Diplome und Zeugnisse des Jahrganges 2022 „Lazarus“ der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege feierlich übergeben.

Medienvertreter sind zu diesem Festakt herzlich eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung bis spätestens 10. September, 19:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at wird ersucht.

Ablauf:

13:00 Uhr Beginn des Festaktes

Ca.14:15 Uhr Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort
Ab 12:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Van Swieten Kaserne,
Brünner Straße 238, 1210 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

