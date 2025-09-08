KI und NEVs stehen bei der Eröffnung der World Smart Industry Expo in Chongqing im Mittelpunkt

Chongqing, China (OTS) -

Ein Nachrichtenbericht von iChongqing: Die World Smart Industry Expo 2025 wurde am 5. September in Chongqing eröffnet. Mehr als 550 Unternehmen präsentierten mehr als 3000 Innovationen, vom autonomen Fahren und KI-Cockpits bis hin zu XR-Filmen sowie Roboter-Cafés, und zeigten, wie KI die Industrie und das Leben verändert.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Messe mit Singapur als Ehrengastland und der Provinz Sichuan als Ehrengastprovinz stehen „AI+" und intelligente, vernetzte Fahrzeuge mit neuer Energie (NEV) sowie die Themen digitale Stadtverwaltung, Robotik, intelligentes Wohnen und die Wirtschaft in geringer Höhe.

Bei der Eröffnungszeremonie erläuterten neun Hauptredner, wie KI den sozialen Wandel vorantreibt. Harry Shum Heung-Yeung, Vorsitzender des Rates der Hong Kong University of Science and Technology und ausländisches Mitglied der U.S. National Academy of Engineering, hob den Aufstieg der verkörperten Intelligenz hervor und prognostizierte Roboter, die in der realen Welt lernen, sich anpassen und zusammenarbeiten können.

Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands und Geschäftsführer von Digital Industries bei Siemens AG, sagte, dass KI den Wandel hin zu softwaredefinierter Automatisierung beschleunigt und es der Industrie ermöglicht, flexibler, effizienter sowie nachhaltiger zu werden.

Auf der Messe finden 11 Matchmaking-Veranstaltungen zu den Themen KI, digitale Transformation und Eigenkapitalfinanzierung statt, bei denen Huawei, Baidu sowie Unternehmen mit 40 Investitionsinstituten zusammenkommen. Verträge im Gesamtwert von über 200 Milliarden Yuan (etwa 27,5 Milliarden US-Dollar), davon 120 Milliarden Yuan vor Ort, wurden unterzeichnet.

Richtungsweisende Projekte wie die Smart-Manufacturing-Initiative von Geely werden die Lieferketten stärken und Chongqings „33618"-Cluster für fortschrittliche Fertigung fördern, eine städtische Strategie zur Verbesserung der Industriestruktur und zum Aufbau eines landesweit bedeutenden Zentrums für fortschrittliche Fertigung, welches das Wachstum in den Bereichen NEVs, Elektronik, Werkstoffe, Lebensmittelverarbeitung, Textilien und Biomedizin vorantreibt.

Der NEV-Pavillon der Messe bringt 20 globale Automobilhersteller zusammen, darunter Changan, Seres und Tesla, die von mehr als 100 Zulieferern sowie Ökosystempartnern unterstützt werden, und zeigt Fortschritte in den Bereichen intelligentes Fahren, softwaredefinierte Fahrzeuge und intelligente Fertigung.

Dies dient auch als Startrampe für neue Technologien, darunter die Marke „SDA Intelligence" von Changan, die Chongqing Low-Altitude Smart Management Service Platform, die AI Computing Open Architecture, das AI Supercluster System von Sugon und die China NEV Challenge.

Die World Smart Industry Expo, die 2018 zum ersten Mal stattfand und früher unter dem Namen Smart China Expo bekannt war, hat sich zu einer wichtigen Plattform für digitale Innovationen entwickelt, die Branchenführer, Wissenschaftler sowie politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um Durchbrüche im Bereich der intelligenten Technologien zu präsentieren und die globale Zusammenarbeit zu fördern.

