Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Reinhard Urbach

Wien (OTS) -

Betroffen reagieren Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler auf den Tod von Reinhard Urbach.

„Reinhard Urbach war ein Kulturarbeiter, der das literarische und künstlerische Leben in unserer Stadt maßgeblich und nachhaltig geprägt hat“, so Wiens Stadtchef. „Als Wissenschafter gehörte er zu jenen, die das Werk Arthur Schnitzlers über die Landesgrenzen hinaus noch bekannter machte, als Publizist war er stets ein mit großem Gewinn zu lesender Kenner der Literatur deutscher Sprache – eine Leidenschaft, der er auch in seiner Arbeit in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur nachgegangen ist. Für die Wiener Literaturszene war er auch als erster Literaturreferent der Stadt Wien ein bedeutender Impulsgeber.“

Veronica Kaup-Hasler: „Gerade die Vermittlung von Kunst und Kultur und die Zugänglichkeit waren ihm ein großes Anliegen: Bei der Gründung des Literarischen Quartiers in der Alten Schmiede war er wesentlich beteiligt und war noch im Mai beim 50-jährigen Jubiläum mit uns unter den Gratulierenden. Als Direktor des Theater der Jugend hat er dafür gesorgt, dass auch die Jüngsten der Stadt Freude an der Kunst erleben konnten.“

„Mit Reinhard Urbach verliert die Stadt Wien eine große Persönlichkeit des kulturellen Lebens. Unsere tiefe Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen engsten Wegbegleiter*innen“ so Wiens Bürgermeister und die Wiener Kulturstadträtin abschließend.

Reinhard Urbach wurde mit der Wiener Ehrenmedaille in Gold und dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.