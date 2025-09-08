  • 08.09.2025, 16:45:32
„ZIB Talk“ mit Simone Stribl: “Kopftuchverbot: Mehr Integration oder Angriff auf Religionsfreiheit?“

Am 9. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung plant ein neues Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. In den nächsten Tagen soll der Gesetzesentwurf vorliegen. Bei Verstößen könnten Eltern künftig Geldstrafen von mehr als 1.000 Euro drohen. Kritiker:innen warnen jedoch vor verfassungsrechtlichen Problemen und einer Benachteiligung muslimischer Mädchen, da andere religiöse Symbole nicht betroffen sind. Befürworter:innen sehen im Verbot hingegen einen Schutz vor Unterdrückung. Ist das Kopftuchverbot ein notwendiger Schritt zur Integration – oder ein verfassungswidriger Eingriff in die Religionsfreiheit? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 9. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl:

Christian Klar
Mittelschuldirektor

Carla Amina Baghajati
Schulamtsleiterin, Islamische Glaubensgemeinschaft

Kenan Güngör
Integrationsexperte

Heinz Mayer
Verfassungsjurist

