Neue Geschäftsführung und Sales bei der HOFBURG Vienna

08.09.2025, Wien (OTS) -

Die HOFBURG Vienna stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und präsentiert gleich zwei zentrale Personalentscheidungen: Mit der neuen Geschäftsführung und einer neuen Leitung im Bereich Sales & Marketing setzt das internationale Kongress- und Eventcenter auf Stabilität, Kundennähe und frische Impulse.

Seit September hat Herr Armin Egger MBA die Geschäftsführung der HOFBURG Vienna übernommen. Der erfahrene Manager bringt umfangreiche internationale Erfahrung im MICE-Business mit und setzt dabei auf das bewährte HOFBURG Vienna Team. Mit viel Expertise und Engagement wird er die Position der HOFBURG Vienna als eine der ersten Adressen Europas weiter ausbauen.

Parallel dazu übernimmt Frau Mag.(FH) Barbara Riedl MSc. ppa. die Leitung von Sales & Marketing. Mit fundierter Branchenerfahrung und einem klaren Fokus auf Kundenbeziehungen und Marktentwicklung wird sie die vertrieblichen Aktivitäten verstärken und neue Marktpotenziale erschließen. Gemeinsam mit dem Team stehen beide für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der HOFBURG Vienna.

„Mit dieser Doppelspitze aus Geschäftsführung und Sales/Marketing setzen wir auf die drei wesentlichen Säulen unseres Erfolges: höchste Servicequalität für unsere Kund:innen, Professionalität im Veranstaltungsmanagement und state-of-the-art Technologie“, erklären die Gesellschafter Mag. Matthias Winkler und Jürgen Unger.

Der strategische Fokus richtet sich weiterhin auf internationale Kongresse, Tagungen sowie nationale und internationale Bankette und Galaevents ab 250 Personen. „Wir können damit das bestehende Portfolio in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, so die Geschäftsführung. Individuelle Eventkonzepte werden künftig noch enger gemeinsam mit den Kund:innen entwickelt und umgesetzt – getreu dem Motto: Der Erfolg der HOFBURG Vienna ist immer auch der Erfolg ihrer Kund:innen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration innovativer Technologien, die die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Eventmarkt nachhaltig stärken werden.

Kommende Event-Highlights

Die TEDAI Vienna, versammelt die klügsten Köpfe der globalen Kl-Szene in der HOFBURG Vienna. Vom 25.-26. September werden die Festsäle zur Drehscheibe des weltweiten Kl-Dialogs. Die geballte Welt der Designs präsentiert sich bei der Design District, die Messe für Interior, Möbel und Lifestyle von 03.–05. Oktober.

Die Fachkonferenz HR Inside Summit am 08. und 09. Oktober stellt Menschlichkeit und KI in den Fokus und beim Wiener Kongress Kardiologie von 16.-18.Oktober hält die Wissenschaft Einzug. Von 06.-07.November findet das jährlich stattfindende Global Peter Drucker Forum in den Festsälen statt. Das Programm ist inhaltlich bestechend, die Teilnehmer:innen wissen aber, dass der zentrale Mehrwert aus den Interaktionen und dem Networking in der HOFBURG Vienna entsteht.

Ob Art & Antique HOFBURG Vienna von 13.-17.November, ÖGDV Dermatologie Tagung von 28.-29. November oder Firmenweihnachtsfeiern im Dezember 2025 - die Veranstaltungslocation im Herzen von Wien ist ein beliebter Treffpunkt.