Mahrer: Trauer um Reinhard Urbach – Eine prägende Stimme des Wiener Kulturlebens

Wien (OTS) -

„Mit großer Betroffenheit haben wir vom Ableben von Reinhard Urbach erfahren. Er war eine herausragende Persönlichkeit der österreichischen Kultur- und Literaturszene, der durch sein Engagement, seine wissenschaftliche Arbeit und seine Leidenschaft für das Theater bleibende Spuren hinterlassen hat“, so Gemeinderat Karl Mahrer, Kultursprecher der Wiener Volkspartei.

Reinhard Urbach, 1939 in Weimar geboren, war Theaterwissenschafter, Dramaturg und Publizist. Von 1979 bis 1986 leitete er die Dramaturgie des Wiener Burgtheaters, ehe er im Jahr 1988 zum Direktor des Theaters der Jugend bestellt wurde. In dieser Funktion prägte er über viele Jahre hinweg das Theaterleben der Stadt, indem er jungen Menschen den Zugang zur Bühne eröffnete und damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung leistete. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 führte er das Theater der Jugend mit großer Leidenschaft und Weitblick.

Darüber hinaus war Urbach Initiator und Gestalter zahlreicher Literatur- und Theaterprojekte, etwa des Literarischen Quartiers in der Alten Schmiede oder der Reihe „Literatur im März“. Ein besonderer Schwerpunkt seiner publizistischen Arbeit lag auf dem Werk Arthur Schnitzlers, dem er grundlegende Studien und Editionen widmete.

„Sein Wirken war stets von einem tiefen Respekt vor der Literatur und dem Theater getragen. Mit seiner unermüdlichen Arbeit hat er Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert, jungen Menschen die Begeisterung für das Theater vermittelt und das Wiener Kulturleben entscheidend bereichert. Unsere Gedanken sind in den schweren Stunden bei den trauernden Angehörigen“, betont Mahrer.