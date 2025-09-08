Neugestaltung der L 2089 Steinfeldstraße in Maria Enzersdorf, Mödling und Wiener Neudorf

St. Pölten (OTS) -

Die Steinfeldstraße im Zuge der Landesstraße L 2089, gelegen in den Gemeindegebieten von Maria Enzersdorf, Mödling und Wiener Neudorf, wurde auf einer Länge von rund 730 Metern neugestaltet. Die L 2089 entsprach aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb haben der NÖ Straßendienst sowie die Gemeinden Maria Enzersdorf, Mödling und Wiener Neudorf eine Fahrbahnerneuerung an der L 2089 inklusive der Neugestaltung der Nebenanlagen von Kilometer 0,000 bis Kilometer 0,730 beschlossen.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 2089 wurde im betreffenden Bereich auf einer Fläche von rund 6.400 Quadratmetern abgefräst und durch das Aufbringen einer neuen Asphaltschicht wiederhergestellt. In diesem Zuge wurden die schadhaften Nebenanlagen entfernt und neue Gehsteige, Radwege sowie zahlreiche Abstellflächen für den ruhenden Verkehr entlang der L 2089 Steinfeldstraße neu errichtet. Die Arbeiten führte das Bauunternehmen Granit von Juli bis August aus. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnsanierung von rund 235.000 Euro wurden vollständig vom Land Niederösterreich getragen. Die Kosten für die Neugestaltung der Nebenanlagen in Höhe von rund 600.000 Euro teilen sich die Stadtgemeinde Mödling, die Marktgemeinde Maria Enzersdorf und die Marktgemeinde Wiener Neudorf.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at