Feierlicher Spatenstich: Wiener Privatklinik feiert 30 Jahre und investiert in die Zukunft

Wien (OTS) -

Die Wiener Privatklinik (WPK) begeht ihr 30-jähriges Bestehen und setzt mit einer Investition von 55 Millionen Euro ein starkes Zeichen für die Zukunft: Am Standort Mariannengasse entstehen sechs hochmoderne Operationssäle, eine Intensivstation sowie modernste medizinische Infrastruktur. Realisiert wird das Projekt gemeinsam mit dem Bauunternehmen KAMPER und den Architekten von Moser Architects.

„Die Wiener Privatklinik ist seit drei Jahrzehnten das Haus der Ärzte für Ärzte. Unsere Mission war und ist es, ein Zentrum medizinischer Exzellenz zu schaffen, das sowohl für behandelnde ÄrztInnen als auch für PatientInnen optimale Bedingungen bietet“, erklärt Dr. Walter Ebm, Mitbegründer und Vorstand der Wiener Privatklinik.

Das architektonische Konzept von Moser Architects verbindet modernste Technik mit einem innovativen Raumdesign, das effiziente Abläufe und flexible Patientenbetreuung ermöglicht. Für die bauliche Umsetzung zeichnet das Traditionsunternehmen KAMPER verantwortlich.

„Unser Ziel ist es, die Patientenversorgung noch flexibler und effizienter zu gestalten und damit die medizinische Spitzenversorgung langfristig auszubauen. Mit der Expansion in der Mariannengasse setzen wir ein klares Zeichen für Innovation, Kontinuität und Fortschritt in der Medizin“, betont Thomas Peter Ebm, Geschäftsführer der Wiener Privatklinik.

Auch die Bezirksvertretung durch Bezirksrätin Monika Starnberger begrüßte das Projekt und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Architekt Moser betonte: „Das Projekt vereint modernste medizinische Infrastruktur mit der Revitalisierung eines historischen Gebäudes – ein wichtiger Auftrag der Stadt Wien.“

Seit ihrer Gründung hat die Wiener Privatklinik Maßstäbe gesetzt – mit hochqualifizierten Ärzten, modernster Diagnostik und einem patientenzentrierten Versorgungsmodell. Heute gilt die WPK als führende Privatklinik Österreichs und international anerkanntes Zentrum für Spitzenmedizin. Mit dem Spatenstich am 8. September beginnt das nächste Kapitel in ihrer Erfolgsgeschichte.

Beim feierlichen Spatenstich der Wiener Privatklinik u.a. mit: Monika Starnberger/Bezirksrätin, Dr. Walter Ebm/ Mitbegründer und Vorstand der WPK, Thomas Peter Ebm/ Geschäftsführer der WPK, Andreas Staribacher/Aufsichtsrat der WPK, Thomas Bogendorfer/Verwaltungsdirektor der WPK, Prof. Christoph Zielinski/ Ärztlicher Direktor der WPK, Martin Kamper, Geschäftsführung KAMPER, Markus Kleindienst, Geschäftsführung KAMPER