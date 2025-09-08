Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: RSV-Impfung schützt nicht nur vor Infektionen – sondern auch das Herz

Wien (OTS) -

Eine neue Studie dänischer Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die letzte Woche beim Europäischen Kardiologenkongress in Madrid präsentiert wurde, zeigt: Die RSV-Impfung für Menschen ab 60 Jahren schützt nicht nur vor Atemwegserkrankungen – sondern senkt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen deutlich.

„Diese Erkenntnisse sind ein medizinischer Weckruf: Impfen ist nicht nur Infektionsschutz, sondern auch Herzschutz. Wir fordern daher einmal mehr, dass die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums nicht auf dem Papier bleiben, sondern gesetzlich verankert und für Patientinnen und Patienten kostenlos angeboten werden“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der Österreichischen Ärztekammer.

In der veröffentlichten Studie (JAMA, 2025) zeigte sich bei über 131.000 Erwachsenen ab 60 Jahren eine signifikante Risikoreduktion um fast zehn Prozent für Spitalsaufenthalte wegen Herz- oder Lungenerkrankungen nach RSV-Impfung. „Diese Daten bestätigen, was Hausärztinnen und -ärzte seit Jahren wissen: Prävention rettet Leben – nicht irgendwann, sondern jetzt“, so Steinhart.

Kamaleyan-Schmied: „Die Kleinsten und die Älteren brauchen unseren Schutz – und wir haben die Mittel dazu“

„Die RSV-Impfung richtet sich besonders an zwei Gruppen: die Kleinsten – also Neugeborene und Säuglinge – und ältere Menschen ab 60. Genau diese Gruppen tragen das höchste Risiko für schwere Verläufe. Deshalb ist es so wichtig, dass der Schutz jetzt bei beiden ankommt“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Für Neugeborene wird bereits eine kostenlose Immunisierung mit monoklonalen Antikörpern angeboten (Beyfortus). Dabei ist der Schutz besonders wichtig für Babys, die zwischen Oktober und März geboren werden – also mitten in der RSV-Saison. „Wir Ärztinnen und Ärzte können hier viel Aufklärung leisten – aber dafür muss auch die öffentliche Kommunikation dringend verstärkt werden“, so Kamaleyan-Schmied.