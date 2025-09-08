  • 08.09.2025, 14:46:03
Seniorenrats-Pressekonferenz mit Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec

Donnerstag, 11. September um 9 Uhr

Wien (OTS) - 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA und und Präsidentin LAbg Ingrid Korosec nehmen Stellung zu aktuellen seniorenpolitischen Forderungen.

Datum: 11.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Conditorei Sluka, Klimt-Zimmer
Kärntner Straße 13-15
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SER

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
