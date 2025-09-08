Seniorenrats-Pressekonferenz mit Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec

Wien (OTS) -

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA und und Präsidentin LAbg Ingrid Korosec nehmen Stellung zu aktuellen seniorenpolitischen Forderungen.

Datum: 11.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Conditorei Sluka, Klimt-Zimmer

Kärntner Straße 13-15

1010 Wien

Österreich