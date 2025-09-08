- 08.09.2025, 14:46:03
Seniorenrats-Pressekonferenz mit Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec
Donnerstag, 11. September um 9 Uhr
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur
Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates
Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA und und Präsidentin LAbg Ingrid Korosec nehmen Stellung zu aktuellen seniorenpolitischen Forderungen.
Datum: 11.09.2025, 09:00 Uhr
Ort: Conditorei Sluka, Klimt-Zimmer
Kärntner Straße 13-15
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at
