Fahrbahnerneuerung & Fahrbahnverbreiterung an der L 1139 zwischen Dietersdorf und Breitenwaida abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Aufgrund des Alters der Straßenkonstruktion, der aufgetretenen Schäden (Verdrückungen, Unebenheiten, Risse und Ausbrüche usw.) und einer Fahrbahnbreite von lediglich 5,8 Metern entsprach die Landesstraße L 1139 zwischen Dietersdorf und Breitenwaida nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Außerdem dient die Landesstraße L 1139 häufig als Umleitungsstrecke der S 3 Weinviertler Schnellstraße. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn zu verbreitern und die Straßenkonstruktion zu erneuern.

Auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern wurde vom nördlichen Ortsende von Breitenwaida bis zur Brücke über den Göllesbach am südlichen Ortsbeginn von Dietersdorf die Fahrbahn am nördlichen Fahrbahnrand verbreitert. Der Straßenoberbau wurde in einer Stärke von 30 Zentimetern abgefräst und wieder rückverdichtet. Anschließend erfolgte der Einbau einer sieben Zentimeter starken bituminösen Tragschicht sowie einer drei Zentimeter starken bituminösen Deckschicht. Die Fahrbahn wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard mit einer Breite von 6,5 Metern ausgeführt. Die Feldweg- und Güterweganschlüsse wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. Ebenso erfolgten Neuausformungen und Anpassungen der Gräben. Abschließend wurde das Bankett den neuen Gegebenheiten angepasst und die Leitpflöcke versetzt.

Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Hollabrunn mit Bau- und Lieferfirmen in einer Bauzeit von rund vier Monaten unter Totalsperre durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 505.000 Euro, die vom Land Niederösterreich getragen wurden. Die für die Verbreiterung erforderlichen Grundstücksflächen wurden von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern zur Verfügung gestellt bzw. angekauft.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at