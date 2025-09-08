  • 08.09.2025, 14:43:33
ASKÖ Inklusions-Golfturnier mit Präsentation einzigartiger Inklusions-Allianz

Wien (OTS) - 

Im wunderbaren GC Luftenberg Linz fand die 5. Auflage des jährlichen "ASKÖ Inklusions-Golfturnieres" mit knapp 50 Teilnehmer:innen, davon ca. 20 Inklusions-Golfer:innen aus der Steiermark und aus Vorarlberg, statt.

Im Vorfeld des Turnieres wurde die “Allianz für Inklusion & Vielfalt im Golfsport” präsentiert, die eine einzigartige Gemeinschaftsaktion von ASKÖ, ASVÖ, Sportunion, Österreichischem Golf-Verband, OÖ Golf-Verband, OÖ-Behindertensportverband und Special Olympics OÖ darstellt. Wie OÖGV-Präsident und Hausherr Karl Dauerböck versicherte, geht es darum, Behinderten-Golferinnen und -Golfern bessere Rahmenbedingungen zu geben und im ersten Schritt in Oberösterreich u.a. vergünstigte Tarife bei Cart-Verleihen zu gewähren.

Mitinitiator dieser Gemeinschaftsaktion ist der Präsident der ASKÖ Österreich, Hermann Krist. Er freute sich vor allem über das Zusammenwirken wichtiger Partner im Sport, denn Inklusion nimmt eine immer wichtiger werdende Rolle im heimischen Sportgefüge ein. Anwesend waren bei der Unterzeichnung der Allianz-Tafel neben Krist und Dauerböck auch ÖGV-Ehrenpräsident Peter Einzinger, ASVÖ-Vizepräsident Konrad Miller und OÖ Behindertensportchefin Gerda Weichsler-Hauer.

Prominente Exsportler wie ÖFB- und LASK-Tormann-Legende Klaus Lindenberger oder Ex-Fußball-Bundesligaspieler Gernot Zirngast golften in gemischten Flights (=Spielgruppen) aktiv mit. Sie genossen so wie alle Sportler:innen beim Spielen das wunderbare Wetter auf einem der schönsten Golfplätze Österreichs.

Die ASKÖ bedankt sich bei allen Mitmachenden, dabei vor allem den Eltern und Betreuer:innen der überaus motivierten Special-Sportler:innen, von denen einige bei den kommenden World Games von Special Olympics International um vorderste Plätze mitspielen könnten. Turniere wie dieses helfen in der Entwicklung enorm.

