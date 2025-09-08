Fieldfisher: Finanzbericht 2024/2025 – Weiteres Wachstum in einem Jahr strategischer Investitionen

Österreich (OTS) -

Die europäische Wirtschaftskanzlei Fieldfisher hat ihre Geschäftszahlen für den Zeitraum 2024/2025 veröffentlicht.

Im Vorjahr berichtete Fieldfisher über einen verkürzten Zeitraum von 11 Monaten, bedingt durch die Reform der Bemessungszeiträume durch HMRC. Infolgedessen wurde das Geschäftsjahresende auf den 31. März 2024 verlegt. Um eine aussagekräftige Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Umsätze auf Jahresbasis hochgerechnet.

Wichtige Kennzahlen und Highlights:

Der Gesamtumsatz der Kanzlei (inkl. Verein) belief sich auf 385 Mio. £ , ein Plus von 1 % auf Jahresbasis.

Fieldfisher erzielte 364 Mio. £ Umsatz , ein Wachstum von 10 % .

Der Gewinn pro Equity Partner stieg auf 1 Mio. £ , ein Zuwachs von 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Alle Fachbereiche verzeichneten Umsatzsteigerungen, insbesondere zweistellige Zuwächse in den Bereichen Regulierung, IP, Steuern, Immobilien sowie Personenschäden und medizinische Fahrlässigkeit .

Auch das europäische Netzwerk wuchs deutlich – mit zweistelligen Zuwächsen in den neu eröffneten Büros in Österreich und Italien sowie in Deutschland, Spanien und den Niederlanden .

Die alternativen Rechtsdienstleistungen florierten weiter – Fieldfisher Condor steuerte 12 Mio. £ zum Jahresergebnis bei.

Kommentar von Managing Partner Robert Shooter:

„Dieses Jahr war geprägt von strategischer Transformation und gezielten Investitionen. Wir haben unsere Präsenz in Europa ausgebaut und neue Büros in Österreich, Italien, Polen und Portugal eröffnet. Zudem haben wir in unsere Standorte in Hamburg, Berlin und Dublin investiert – der Umzug des Büros in Birmingham und die Renovierung unseres Londoner Hauptsitzes folgen noch in diesem Jahr.

Unsere Wachstumsstrategie in ausgewählten Sektoren und Kompetenzfeldern hat zur Einstellung von 20 neuen Partner:innen in unserem internationalen Netzwerk geführt. Trotz dieser Veränderungen konnten wir in allen Büros und Praxisbereichen wachsen, Innovationen vorantreiben und exzellenten Service bieten. Mein Dank gilt allen Jurist:innen und Mitarbeitenden für ihren Beitrag. Wir blicken ambitioniert in die Zukunft und sind überzeugt, dass unsere Strategie unseren Erfolg nachhaltig sichern wird.“

Fortschritte bei strategischen Zielen

Europäische Expansion

Im Rahmen der Strategie 2022–2025 hat Fieldfisher bedeutende Schritte unternommen, um Europas führende Kanzlei zu werden. Mit neuen Büros in Österreich, Polen und Portugal sowie dem Neustart von Fieldfisher Italien umfasst das Netzwerk nun 27 Büros in 14 Ländern.

Strukturelle Änderungen im Verein-Netzwerk – insbesondere der Austritt aus dem italienischen Verein – beeinflussten die Jahresergebnisse. Dennoch zeigt sich der Erfolg der europäischen Strategie in der starken Performance bestehender Büros und dem zweistelligen Wachstum der neuen Standorte.

Das Büro Fieldfisher Italien übertraf seine Zielvorgaben um 84 % und demonstrierte eindrucksvoll sein Wachstumspotenzial. Auch die Verein-Büros in China, Spanien und den Niederlanden erzielten gemeinsam ein Umsatzwachstum von 20 %.

Zur Unterstützung der Wachstumsstrategie investierte Fieldfisher in den letzten 12 Monaten gezielt in neue Talente: 20 führende Spezialist:innen verstärken nun die Teams in Berlin, Birmingham, Brüssel, Dublin, London, Paris, Manchester und München.

Deutlich zeigte sich die positive Entwicklung am Standort Österreich, der im vergangenen Geschäftsjahr ein spürbares Wachstum verzeichnen konnte. Diese Dynamik unterstreicht die erfolgreiche Positionierung im österreichischen Markt. Zusätzlich wurde das Team weiter ausgebaut, um der steigenden Nachfrage und den neuen Mandaten gerecht zu werden – ein klares Zeichen für das Vertrauen der Klient*innen und die strategische Bedeutung des Büros in Österreich.

Highlights aus Fachbereichen und Branchenprogrammen

Die Kanzlei erzielte starke Ergebnisse in ihren Kernbereichen – mit zweistelligen Zuwächsen in Regulierung, IP, Steuern, Immobilien sowie Personenschäden und medizinischer Fahrlässigkeit.

Das Branchenprogramm – bestehend aus den Sektoren Energie & Rohstoffe, Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Technologie – verzeichnete ein kombiniertes Wachstum von 31 %. Die Teams berieten zu aktuellen Themen wie Energiewende, KI-Regulierung, digitale Gesundheit, Medizintechnik und Krypto-Assets.

Mandate von besonderer Bedeutung:

Getty Images vs. Stability AI – erste bedeutende KI-Klage weltweit

Google – erfolgreiche Verteidigung gegen Markenrechtsverletzung bei „YouTube Shorts“

Mikhail Rabinovich – Verteidigung im größten Betrugsprozess vor dem Commercial Court (14 Mrd. US-Dollar)

Canary Wharf Group – Beratung beim Bau des größten Life-Sciences-Gebäudes Europas

Yodel – rechtliche Begleitung bei der Übernahme durch InPost

Royal Mail – ESG-Strategie und Ladeinfrastruktur

Quantum Base – IPO-Beratung für Anti-Fälschungstechnologie

Space Norway – Arctic Broadband Satellite Mission

Lyten Inc. – Erwerb von Europas größtem Energiespeicherwerk in Polen

Adtec Healthcare – Finanzierung im Bereich Cold Plasma

Winch Energy – Off-Grid-Projekt in Sierra Leone mit nachhaltiger Energieversorgung

Vestas Developments – Immobilien- und Planungsberatung in Irland

W.RE – Refinanzierung eines Büros in Mayfair über 41 Mio. £

Nachhaltigkeit und ESG

Fieldfisher verfolgt seine Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Menschen, Planet, Zweck & Wohlstand sowie Governance. Ziel ist die Erreichung von Net Zero bis 2045, mit Fokus auf Geschäftsreisen, Lieferketten und Datenanalyse.

Die Initiative Wellbeing Together förderte mentale Gesundheit und Bewegung – mit 112 Millionen Schritten, Marathonläufen und neuen Tools wie Maven und Changers.

Das Diversity Access Scheme (DAS) wurde erweitert, um unterrepräsentierte Gruppen beim Einstieg in juristische Berufe zu unterstützen. Neue Partner sind Canva und Peloton.

Die Kampagne One Firm Action zur Unterstützung wohltätiger Zwecke wurde neu aufgelegt. Die erste Runde übertraf das Ziel deutlich mit 526.000 £. Für 2025 ist ein ganzheitliches Ziel von 250.000 £ vorgesehen – inklusive Pro-Bono-Arbeit und Spenden.

Managementwechsel

Robert Shooter wurde als Global Managing Partner für weitere drei Jahre bestätigt (ab 1. April 2025).

Vivien Davies, Litigation-Partnerin und Expertin für Sanktionen, übernimmt ab 1. April die Rolle der Senior Partnerin von David Wilkinson, der diese Position seit 2019 innehatte.

Über Fieldfisher

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit führenden Fachbereichen in den Sektoren Energie & Rohstoffe, Technologie, Finanzdienstleistungen und Life Sciences. Unsere Anwält:innen beraten einige der weltweit größten Unternehmen – darunter Technologiekonzerne, Pharmaunternehmen, Energieversorger, Infrastrukturbetreiber und Finanzinstitute.

Mit über 2.000 Mitarbeitenden in 27 Büros in 14 Ländern bieten wir grenzüberschreitende Beratung über Zeitzonen und Fachbereiche hinweg.

Standorte: Amsterdam, Barcelona, Beijing, Belfast, Berlin, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, Krakau, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Manchester, Mailand, München, Paris, Porto, Shanghai, Silicon Valley, Wien und Warschau.