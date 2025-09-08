Terminaviso: Pressekonferenz mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig – „Präsentation Grüner Bericht 2025“.

Wien (OTS) -

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der Geschäftsführer der LBG Österreich GmbH, Franz Fensl, und Bio-Bäuerin Patrizia Engelhart-Getzinger laden ein zur Pressekonferenz „Präsentation Grüner Bericht 2025“. Dabei wird ein Überblick gegeben über die Situation der österreichischen Landwirtschaft, die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln, die Entwicklung der Bio-Landwirtschaft und die freiwilligen Leistungen der österreichischen Bäuerinnen und Bauern für Umwelt- und Klimaschutz.



Wann: Mittwoch, 10.09.2025, 11:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis Mittwochfrüh, 10.09.2025, unter presse@bmluk.gv.at.