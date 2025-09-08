  • 08.09.2025, 14:14:34
Medieneinladung: Präsentation Salzspeicher Apetlon

Apetlon (OTS) - 

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Salzspeichers am 10. September 2025 um 11:00 Uhr in das Gemeindeamt der Marktgemeinde Apetlon ein.

Energie speichern mit Salz: Mit dem Salzspeicher kann Sonnenstrom besonders nachhaltig und sicher gespeichert werden – ein weiterer Schritt in die Energieunabhängigkeit und klimafreundliche Zukunft.

Wir freuen uns, den innovativen Speicher in Apetlon vorstellen zu dürfen.

Ort: Gemeindeamt Apetlon | Kirchengasse 3, 7143 Apetlon

Zeit: Mittwoch, 10. September 2025, 11:00 Uhr

Teilnehmer:innen:

  • Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
  • Landeshauptmann-Stv.in Anja Haider-Wallner
  • CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma
  • Bürgermeisterin Marktgemeinde Apetlon Silvia Pitzl

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: juergen.schwarz@burgenlandenergie.at
https://burgenlandenergie.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BLE

