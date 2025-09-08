Medieneinladung: Präsentation Salzspeicher Apetlon

Apetlon (OTS) -

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Salzspeichers am 10. September 2025 um 11:00 Uhr in das Gemeindeamt der Marktgemeinde Apetlon ein.

Energie speichern mit Salz: Mit dem Salzspeicher kann Sonnenstrom besonders nachhaltig und sicher gespeichert werden – ein weiterer Schritt in die Energieunabhängigkeit und klimafreundliche Zukunft.

Wir freuen uns, den innovativen Speicher in Apetlon vorstellen zu dürfen.

Ort: Gemeindeamt Apetlon | Kirchengasse 3, 7143 Apetlon

Zeit: Mittwoch, 10. September 2025, 11:00 Uhr

Teilnehmer:innen: