AVISO: Ausmusterung von Grundausbildungslehrgängen der Landespolizeidirektion Steiermark

Wien (OTS) – Das Bundesministerium für Inneres und die Landespolizeidirektion Steiermark laden zur feierlichen Ausmusterung von zwei steirischen Grundausbildungslehrgängen in Kapfenberg ein. Zu den anwesenden Ehrengästen zählen u. a. Innenminister Gerhard Karner, der Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Leichtfried, die Gruppenleiterin der Gruppe I/A im Innenministerium, Eva Gollubits und der Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Ein weiterer Programmpunkt in der Steiermark ist die Eröffnung des polizeilichen Einsatztrainingszentrums in St. Michael um 13 Uhr.

Ausmusterungsfeier:

Wann: 9. September 2025, 10 Uhr

Wo: Koloman-Wallisch-Platz, 8605 Kapfenberg

Einsatztrainingszentrum-Eröffnung:

Wann: 9. September 2025, 13 Uhr

Wo: Franz-Jank-Straße, 8770 St. Michael

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link zur Ausmusterungsfeier: https://bmi.liland.cloud/app/registration/form/event/6018271/client/bmi

Akkreditierungs-Link zur Einsatztrainingszentrum-Eröffnung: https://bmi.liland.cloud/app/registration/form/event/6018272/client/bmi