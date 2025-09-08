- 08.09.2025, 14:06:03
- /
- OTS0116
AVISO: Ausmusterung von Grundausbildungslehrgängen der Landespolizeidirektion Steiermark
Feierliche Ausmusterung von Grundausbildungslehrgängen der LPD Steiermark in Kapfenberg mit Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried – 9. September, 10 Uhr
Wien (OTS) – Das Bundesministerium für Inneres und die Landespolizeidirektion Steiermark laden zur feierlichen Ausmusterung von zwei steirischen Grundausbildungslehrgängen in Kapfenberg ein. Zu den anwesenden Ehrengästen zählen u. a. Innenminister Gerhard Karner, der Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Leichtfried, die Gruppenleiterin der Gruppe I/A im Innenministerium, Eva Gollubits und der Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Ein weiterer Programmpunkt in der Steiermark ist die Eröffnung des polizeilichen Einsatztrainingszentrums in St. Michael um 13 Uhr.
Ausmusterungsfeier:
Wann: 9. September 2025, 10 Uhr
Wo: Koloman-Wallisch-Platz, 8605 Kapfenberg
Einsatztrainingszentrum-Eröffnung:
Wann: 9. September 2025, 13 Uhr
Wo: Franz-Jank-Straße, 8770 St. Michael
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link zur Ausmusterungsfeier: https://bmi.liland.cloud/app/registration/form/event/6018271/client/bmi
Akkreditierungs-Link zur Einsatztrainingszentrum-Eröffnung: https://bmi.liland.cloud/app/registration/form/event/6018272/client/bmi
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN