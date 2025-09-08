  • 08.09.2025, 14:04:33
FPÖ – Schuch-Gubik: „Polit-Touristen Babler und Wiederkehr jetten um die Welt, während die eigene Bevölkerung leidet!“

Wien (OTS) - 

„In Österreich geht es drunter und drüber – und was machen SPÖ-Vizekanzler Baber und NEOS-Minister Wiederkehr? Statt sich endlich um die Sorgen der Österreicher zu kümmern, weilt der rote Vizekanzler vier Tage in New York und für den pinken Minister Wiederkehr geht es in die Ukraine – alles auf Steuerzahlerkosten“, kritisierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik die Reiselaune der „Verlierer-Ampel“ scharf.

„Während die Probleme im Inland immer größer werden, jetten sie lieber durch die Weltgeschichte und lassen sich feiern – bezahlt von den Menschen, die daheim um ihr finanzielles Überleben kämpfen müssen. Das ist ein absoluter Hohn. Wir werden uns genau ansehen, wie viel die New-York-Reise von Babler die Steuerzahler gekostet hat. Die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie die ‚Verlierer-Ampel‘ das Geld aus dem Fenster wirft“, kündigte Schuch-Gubik an.

„Bei den NEOS muss man sich überhaupt fragen, ob sie inzwischen eine Daueraufenthaltsgenehmigung in der Ukraine oder ein pinkes NEOS-Außenbüro in Kiew haben, so oft, wie die NEOS-Regierungsmannschaft in der Ukraine weilt“, so Schuch-Gubik.

„Babler und Wiederkehr beweisen: Ihnen ist das Schicksal der eigenen Bevölkerung völlig egal. Sie sind nichts anderes als Polit-Touristen, die lieber Selfies im Ausland machen, anstatt endlich die Probleme der Österreicher anzupacken. Dieses abgehobene Kasperltheater muss ein Ende haben!“, so Schuch-Gubik abschließend.

