NOVOMATIC schließt Verkauf von ADMIRAL Österreich an Tipico erfolgreich ab und fokussiert sich auf internationale Wachstumsmärkte

Gumpoldskirchen (OTS) -

Der führende Gaming-Technologiekonzern Europas hat den Verkauf von ADMIRAL Österreich an Tipico erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion unterstreicht den langfristigen Fokus von NOVOMATIC auf globale Expansion und stellt einen weiteren Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie dar. ADMIRAL Österreich bleibt auch unter dem neuen Eigentümer Tipico ein wichtiger Technologiepartner und setzt auch künftig auf innovative Technologielösungen von NOVOMATIC.



Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG, betont: „Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird.“



Axel Hefer, CEO der Tipico Gruppe, sagt: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden.”



Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.