Tipico erwirbt ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC

St. Julian’s/Karlsruhe/Gumpoldskirchen (OTS) - 

Die Tipico Gruppe, der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, gibt heute bekannt, dass der Kauf von 100% der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der ADMIRAL Gruppe in Österreich, abgeschlossen ist und diese von der NOVOMATIC AG übernommen wurde.

Für die Tipico Gruppe ist diese Investition ein wichtiger Schritt, ihre Position in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern. Der NOVOMATIC AG-Konzern legt mit diesem Verkauf den Fokus auf die weitere internationale Geschäftsausrichtung als globaler Innovationsführer der Branche.

Beide Marken Tipico und ADMIRAL bleiben mit einem Online-Angebot weiterhin auf dem österreichischen Markt aktiv. Tipico wird als Folge von Auflagen der Bundeswettbewerbsbehörde im Zuge der Freigabe der Transaktion einen wesentlichen Teil seines stationären Geschäfts verkaufen. Der verbleibende Teil der Tipico Shops in Österreich wird zukünftig unter der Marke ADMIRAL im bestehenden ADMIRAL Shop- Netzwerk betrieben.

Axel Hefer, CEO Tipico Gruppe sagt: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz stehen. Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden.” Und weiter: "Diese Investition ist ein wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico und unterstreicht unsere führende Rolle im deutschsprachigen Raum.“

Stefan Krenn, Vorstand NOVOMATIC AG betont: „Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird.“

Rückfragen & Kontakt

Tipico Unternehmenskommunikation
E-Mail: presse@tipico.com
Website: https://www.tipico-group.com/media

