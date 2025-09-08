- 08.09.2025, 13:56:33
AVISO: Pressegespräch anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG")
Anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG") lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einem Pressegespräch ein.
Teilnehmende Personen:
Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Tourismus und Energie
Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus
Michaela Schmidt, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Karin Doppelbauer, Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat
Es besteht die Möglichkeit zu Ton- und Bildaufnahmen. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at
Datum: 09.09.2025, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at
