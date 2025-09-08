  • 08.09.2025, 13:56:33
AVISO: Pressegespräch anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG")

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG") lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einem Pressegespräch ein.

Teilnehmende Personen:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Tourismus und Energie

  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus

  • Michaela Schmidt, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

  • Karin Doppelbauer, Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat

Es besteht die Möglichkeit zu Ton- und Bildaufnahmen. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Pressegespräch anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG")

Datum: 09.09.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

E-Mail: presseabteilung@bmwet.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

