AVISO: Pressegespräch anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG")

Anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG") lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einem Pressegespräch ein.

Teilnehmende Personen:

Wolfgang Hattmannsdorfer , Bundesminister für Wirtschaft, Tourismus und Energie

Elisabeth Zehetner , Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus

Michaela Schmidt, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Karin Doppelbauer, Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat

Es besteht die Möglichkeit zu Ton- und Bildaufnahmen. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung@bmwet.gv.at

Pressegespräch anlässlich des Begutachtungsstarts des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz („EABG")

Datum: 09.09.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich