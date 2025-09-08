  • 08.09.2025, 13:30:33
AVISO PK: Hochrangiges Gremium präsentiert „Unabdingbares zur Gründung einer Bundesstaatsanwaltschaft“

Einladung zur PK zu zentralen Eckpfeilern einer rechtsstaats- und verfassungskonformen Umsetzung der Bundesstaatsanwaltschaft am 10.09., 10:00 Uhr, im Dachgeschoß des Juridicums.

Wien (OTS) - 

Die im Regierungsprogramm 2025-2029 avisierte Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch die Schaffung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft (BStA) tritt mit dem Ministerratsvortrag 18/29 vom 09. Juli 2025 in ein konkretes Stadium. Dr. Heinz Fischer (HBP a.D., Univ.-Prof.), Dr. Bernd-Christian Funk (em. o. Univ.-Prof.), Mag. Walter Geyer (LStA i.R., erster Ltr (W)KStA), Dr. Irmgard Griss (PräsdOGH i.R.), Dr. Clemens Jabloner (PrdVwGH i.R., BMJ a.D., Univ.-Prof.), Mag. Martin Kreutner, MSc (Vorsitzender der BMJ-Untersuchungskommission, 2023/24), DDr. Heinz Mayer (Em. o. Univ.-Prof. & em. Dekan der rechtswissenschaftl. Fakultät), Dr. Werner Pleischl (Generalprokurator i.R.) und DDr. Elisabeth Steiner (VizePräs & Richterin am EGMR i.R.) stellen dazu ein Positionspapier mit fünf zentralen Punkten zur rechtsstaats- und verfassungskonformen Umsetzung dieser Bundesstaatsanwaltschaft vor.

Am Podium (alphabetisch):

  • Dr. Heinz Fischer

  • Mag. Walter Geyer

  • Dr. Clemens Jabloner

  • Mag. Martin Kreutner, MSc

  • DDr. Heinz Mayer

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz vor Ort teilzunehmen.

Datum: 10. September 2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachgeschoß, Juridicum, Universität Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Martin Kreutner
Telefon: +43 664 5166206
E-Mail: m.kreutner@outlook.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
