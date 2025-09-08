AVISO PK: Hochrangiges Gremium präsentiert „Unabdingbares zur Gründung einer Bundesstaatsanwaltschaft“

Wien (OTS) -

Die im Regierungsprogramm 2025-2029 avisierte Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch die Schaffung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft (BStA) tritt mit dem Ministerratsvortrag 18/29 vom 09. Juli 2025 in ein konkretes Stadium. Dr. Heinz Fischer (HBP a.D., Univ.-Prof.), Dr. Bernd-Christian Funk (em. o. Univ.-Prof.), Mag. Walter Geyer (LStA i.R., erster Ltr (W)KStA), Dr. Irmgard Griss (PräsdOGH i.R.), Dr. Clemens Jabloner (PrdVwGH i.R., BMJ a.D., Univ.-Prof.), Mag. Martin Kreutner, MSc (Vorsitzender der BMJ-Untersuchungskommission, 2023/24), DDr. Heinz Mayer (Em. o. Univ.-Prof. & em. Dekan der rechtswissenschaftl. Fakultät), Dr. Werner Pleischl (Generalprokurator i.R.) und DDr. Elisabeth Steiner (VizePräs & Richterin am EGMR i.R.) stellen dazu ein Positionspapier mit fünf zentralen Punkten zur rechtsstaats- und verfassungskonformen Umsetzung dieser Bundesstaatsanwaltschaft vor.

Am Podium (alphabetisch):

Dr. Heinz Fischer

Mag. Walter Geyer

Dr. Clemens Jabloner

Mag. Martin Kreutner, MSc

DDr. Heinz Mayer

10. September 2025, 10:00 Uhr

Datum: 10. September 2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine



Dachgeschoß, Juridicum, Universität Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien




