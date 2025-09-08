Frances Gleich ist neue Chief Audit Executive bei Santander

Wien (OTS) -

Frances Gleich (49) leitet seit dem 1. September als Chief Audit Executive die interne Revision des Finanzinstituts. Sie ist damit Teil des Management-Teams des Instituts und berichtet direkt an die Geschäftsführung in Österreich. Das Aufgabengebiet der unabhängigen Stelle umfasst die Überprüfung interner Kontrollsysteme, die Optimierung von Geschäftsprozessen sowie die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Sie ist seit 2017 bei Santander tätig und war zuletzt als Senior Auditorin für den Audit-Bereich Financial Risk zuständig. Zuvor war die gebürtige Australierin zehn Jahre bei Ernst & Young in Frankfurt und Wien mit Prüfungsschwerpunkt im Banken- und Versicherungsbereich tätig. Sie verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in der internen Revision, Wirtschaftsprüfung und im Risikomanagement. Frances Gleich hat in Australien Medical Science und Wirtschaft studiert.

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Schlüsselposition mit einer versierten Expertin aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Frances Gleich bringt nicht nur hohe fachliche Kompetenz und einen internationalen Erfahrungsschatz mit, sondern kennt unsere Bank seit vielen Jahren. Damit ist sie die ideale Besetzung, um den Bereich Internal Audit erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO von Santander Österreich.

Über Santander

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende 2024 beschäftigt Santander über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 28 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut 365.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Santander in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander mit Sitz in Spanien. Die Finanzgruppe ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Banken weltweit. Die Aktivitäten der Gruppe sind in fünf globale Geschäftsbereiche zusammengefasst: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance und Payments (PagoNxt, Karten). Per Ende 2024 betreibt die Gruppe 8.000 Filialen, beschäftigt über 207.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 173 Millionen Kundinnen und Kunden.