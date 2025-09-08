  • 08.09.2025, 12:50:35
Vorentscheidung in der WM-Quali? Bosnien-Herzegowina – Österreich live im ORF

Am 9. September ab 20.15 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - 

Fällt eine Vorentscheidung im Kampf um die WM-Teilnahme? Setzt sich das Nationalteam am Dienstag, dem 9. September 2025, in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina durch, dann stehen die Chancen für die erste WM-Teilnahme seit 1998 gut. ORF 1 zeigt das Spiel um 20.15 Uhr live.
Kommentatoren sind Dietmar Wolff und Roman Mählich, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden die Sendungen mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht. Diese akustische Bildbeschreibung wird von den Audiokommentatoren Wolfgang Slavik und Christoph Sudy gesprochen. Die Audioversion ist durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal (TV-Gerät) sowie auf ORF ON (Stream) hörbar.

