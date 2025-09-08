FPÖ – Ragger: „Bundesregierung hat keine Ahnung, was Pflegekräfte in der Corona-Zeit geleistet haben!“

Wien (OTS) -

„Die Beantwortung meiner parlamentarischen Anfrage durch SPÖ-Sozialministerin Schumann ist ein Schlag ins Gesicht für alle Pflegekräfte in Österreich. Im Sozialministerium weiß man nicht einmal, wie viele Überstunden unsere Pfleger in der Corona-Pandemie leisten mussten und welchen Entbehrungen diese ausgesetzt waren. Genau jene Berufsgruppen, die in der Krise sprichwörtlich den Karren aus dem Dreck gezogen haben, blieben damit ohne eine echte Anerkennung durch die alte schwarz-grüne Regierung und auch die neue setzt keine Akzente“, kritisierte heute der freiheitliche Behinderten- und Pflegesprecher NAbg. Mag. Christian Ragger.

„Durch ihre unsäglichen Maßnahmen haben ÖVP und Grüne die Belastungen in der Pandemie massiv verschärft. Das große Dankeschön aus dem Pflegefonds waren dann im Schnitt einmalig magere 510 Euro pro Kopf und obendrein mit riesigen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern. Unsere föderale Zersplitterung hat hier auch zu einer massiven Ungleichbehandlung geführt. Während manche Pflegekräfte eine bestimmte Prämie erhielten, gingen andere wieder leer aus. Das ist ein unwürdiges Bild und zeigt, dass sich der Bund seiner Verantwortung entzogen hat“, so Ragger weiter.

„Pflegekräfte verdienen nicht bloß große Worte und kleine Einmalzahlungen, sondern echte Anerkennung und nachhaltige Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Die Vorgängerregierung hat hier völlig versagt und die neue Regierung ist scheinbar ahnungslos und ist sich der vorherrschenden Problemen nicht bewusst. Wir Freiheitliche werden weiterhin Druck machen, damit die Menschen in der Pflege endlich das bekommen, was ihnen zusteht – nämlich Respekt, Sicherheit und faire Rahmenbedingungen“, betonte Ragger.