Stimmungsradar Sommersaison 2025

Abgekühlte Stimmung trotz stabiler Nachfrage!

Innsbruck (OTS) - 

Stimmungstief im Tourismus / Regionale Unterschiede / Neue Herausforderungen

Die aktuelle Branchenumfrage von Kohl > Partner mit knapp 300 teilnehmenden Touristiker:innen aus Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz zeigt: Trotz stabiler Auslastung, solider Umsätze und gestiegener Zufriedenheit bei der Preisdurchsetzung ist die Stimmung in der Branche deutlich schlechter als im Vorjahr.

Der durchschnittliche Stimmungswert sank von 3,2 im Vorjahr auf 2,8. Besonders Südtirol und Deutschland verzeichnen Rückgänge, Österreich ist mit 2,7 jedoch Schlusslicht. Am optimistischsten präsentieren sich die Betriebe in der Schweiz mit 3,2, die heuer erstmals in den Stimmungsradar aufgenommen wurden.

Neue Herausforderungen rücken in den Vordergrund: Das Erreichen der Auslastung und das kurzfristige Buchungsverhalten dominieren, während Mitarbeiterthemen an Bedeutung verlieren. Positiv ist, dass die Gäste inflationsbedingte Preisanpassungen weitgehend akzeptieren und sich die Mitarbeitersituation in vielen Betrieben entspannt hat.

Den Stimmungsradar Sommersaison 2025 finden Sie hier ...

