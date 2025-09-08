  • 08.09.2025, 12:01:32
Harry Houdini kehrt zurück – Madame Tussauds Wien & Magic World Vienna laden zur Enthüllung einer neuen Wachsfigur

der wohl berühmteste Entfesselungskünstler aller Zeiten betritt erneut die Bühne – zumindest in Wachs. Gemeinsam mit der Magic World Vienna enthüllt Madame Tussauds Wien die detailgetreue Nachbildung von Harry Houdini.

📅 Termin: Montag, 22. September 2025
🕢 Uhrzeit: 17:30 – 19:00 Uhr
📍 Ort: Magic World Vienna, Riesenradplatz, Prater, 1020 Wien

Die Magie der Zeitreise

Die magischen Pioniere des 21. Jahrhunderts treffen den bekanntesten Magier des 20. Jahrhunderts. So einzigartig Houdinis Entfesselungskünste für seine Zeit waren, so außergewöhnlich und revolutionär sind die Innovationen von Anca & Lucca in der Mentalmagie heute.

Am 22. September 2025 wird es zu einer Begegnung der besonderen Art kommen: Zum ersten Mal stehen Harry Houdini – in Form seiner neuen Wachsfigur – und die Weltmeister der Mentalmagie gemeinsam auf der Bühne. Anca & Lucca haben eigens für diesen Anlass eine Illusion entwickelt, in der sie den großen Meister in ihre eigenen Meisterwerke einbinden.

„Es ist für uns eine große Ehre, Houdini in unsere Kunst einzubeziehen. Er hat die Zauberei geprägt wie kaum ein anderer. Wir wollen mit unserer Performance zeigen, dass Magie zeitlos ist – sie fasziniert damals wie heute“, so Anca & Lucca Lucian.

Über Harry Houdini

Harry Houdini (* 24. März 1874 als Erik Weisz in Budapest, Österreich-Ungarn; † 31. Oktober 1926 in Detroit, Michigan) gilt bis heute als Legende der Zauberkunst. Mit seinen spektakulären Entfesselungsakten, waghalsigen Stunts und charismatischen Auftritten faszinierte er Millionen. Nun wird er in einer detailgetreuen Wachsfigur verewigt, die bis Mitte November im Madame Tussauds Wien samt passender Kulisse bestaunt werden kann.

Ablauf
17:30 Uhr – Begrüßung & Enthüllung der Houdini-Wachsfigur
Illusion von Anca & Lucca gemeinsam mit „Harry Houdini“
Get-together mit Erfrischungen

Enthüllung Wachsfigur Harry Houdini - Madame Tussauds Wien & Magic World Vienna

Enthüllung der detailgetrauen Nachbildung von Harry Houdini im Wiener Prater

Datum: 22.09.2025, 17:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Magic World Vienna
Riesenradplatz, Prater
1020 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Madame Tussauds Wien
Lukas Rauscher
Telefon: 01/9066318
E-Mail: lukas.rauscher@merlinentertainments.biz

