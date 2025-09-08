SPÖ-Seltenheim: „Teuerung drängendstes Thema für Bevölkerung, SPÖ hat die richtigen Rezepte für leistbares Leben“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, mit Blick auf die aktuelle „Heute“-Umfrage betont, dass die Bekämpfung der Teuerung für die SPÖ höchste Priorität hat. „Die Teuerung ist mit Abstand das drängendste Thema für die Bevölkerung. Die SPÖ hat die richtigen Rezepte für ein leistbares Leben und sorgt dafür, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Die SPÖ mit Andi Babler an der Spitze bekämpft die Teuerung konsequent und greift ein – bei Mieten genauso wie bei Lebensmitteln und Energie, damit das Leben für die Österreicher*innen wieder leichter und leistbarer wird“, sagte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied. Während die Vorgängerregierung bei der Teuerung tatenlos zugeschaut hat, handeln wir. Die Bekämpfung der Teuerung hat für uns Sozialdemokrat*innen seit dem ersten Tag in der Regierung Top-Priorität. Wir haben das Thema Teuerungsbekämpfung erfolgreich auf die Agenda der letzten Regierungsklausur gesetzt und in Rekordzeit wichtige Meilensteine umgesetzt und auf Schiene gebracht – darunter unter anderem der Mietpreis-Stopp, Preiseingriffe bei den freien Mieten, der Energie-Sozialtarif sowie zahlreiche Maßnahmen für faire Lebensmittelpreise wie zum Beispiel der Kampf gegen den ‚Österreich-Aufschlag‘ auf EU-Ebene“, so Seltenheim.

„All das zeigt: Die SPÖ in der Regierung arbeitet zum Wohl der Bevölkerung und ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung, während sich die FPÖ immer weiter radikalisiert und keine Lösungen hat. Bei der FPÖ weiß die rechte Hand nicht, was die ganze rechte Hand tut. In der FPÖ herrscht das blanke Chaos. Beim so wichtigen Thema leistbares Wohnen ist man bei den Blauen je nach Tagesverfassung einmal für Eingriffe in den Mietmarkt, bei nächster Gelegenheit schlägt sich die FPÖ dann wieder auf die Seite der Immo-Lobby. Es ist gut, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist und Kickl an seiner eigenen Feigheit gescheitert ist. Und es ist gut, dass die SPÖ in der Regierung ist. Wir Sozialdemokrat*innen bringen Österreich wieder auf Kurs und sorgen dafür, dass das Leben der Menschen leichter und leistbarer wird“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj