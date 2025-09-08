Die grüne Lieferkette vorantreiben: Apacer bringt vollständig bleifreie SSD und CoreEnergy auf den Markt

New Taipei City (OTS) -

Weltweit führendes Unternehmen für digitale Speicher Apacer (TWSE: 8271) kündigte heute die Markteinführung der ersten vollständig bleifreien SSD, der PV250-M280, an und nimmt damit eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von Chancen in der umweltfreundlichen Lieferkette ein, da die RoHS-Ausnahmen der EU bald auslaufen. Gleichzeitig stellte Apacer seine CoreEnergy-Power-Technologie zur Leistungsregulierung vor, die sich weiter an den globalen Trends zur Energieeinsparung sowie zur Kohlenstoffreduzierung orientiert und Kunden ermöglicht, sich frühzeitig einen Vorteil bei der nachhaltigen Entwicklung zu verschaffen.

Vollständig bleifreie SSD – proaktive Einhaltung der EU-Vorschriften

Die PV250-M280 wurde entwickelt, um künftige Risiken im Zusammenhang mit dem Auslaufen der EU-RoHS-Ausnahmen zu mindern. Durch den Einsatz vollständig bleifreier Widerstände und die Verwendung von Niedertemperatur-Lötpaste in Kombination mit der Underfill-Technologie im SMT (Surface Mount Technology) Prozess erfüllt die SSD nicht nur grüne Produktstandards, sondern gewährleistet auch eine hervorragende Leistung sowie Zuverlässigkeit. Zusätzlich trägt sie zur Energieeinsparung, zur Reduzierung des Stromverbrauchs sowie zur Senkung der Materialkosten bei und bietet Unternehmen damit eine nachhaltige Aufrüstungsoption.

CoreEnergy – Anwendungsorientiertes SSD Power Management

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Speicherlösungen, die sowohl hohe Leistung als auch Energieeffizienz bieten, führt Apacers CoreEnergy mehrere voreingestellte Energiemodi durch ein Hardware-Software-Co-Design ein. Diese Modi ermöglichen Nutzern, die optimale Einstellung auf der Grundlage ihrer Anwendungsanforderungen zu wählen, den Stromverbrauch effektiv zu senken und eine Überhitzung der SSD zu verhindern. CoreEnergy gewährleistet einen zuverlässigen, kontinuierlichen Betrieb in lüfterlosen Geräten, batteriebetriebenen Systemen sowie in Umgebungen, in denen rund um die Uhr gearbeitet wird, und erfüllt damit den kritischen Bedarf an energieeffizienter Speicherung in allen Branchen.

Apacers Geschäftsführer C.K. Chang erklärte: „Unser Ziel ist eine nachhaltige Speicherung, die Konformität mit Innovation verbindet. Bleifreie DRAM und SSD sorgen gemeinsam mit CoreEnergy für hohe Leistung und Energieeffizienz."

Verstärkung der ESG-Verpflichtungen

Das vollständig bleifreie Produktportfolio von Apacer reicht nun von DDR5 bis hin zu SSDs und ist mit seinen Kerntechnologien – einschließlich Leistungsregelung, Spannungsstabilisierung sowie Snapshot-Backup – integriert, um ESG- und Nachhaltigkeitsziele umfassend zu unterstützen. Chang betonte: „Als Antwort auf die globale Dekarbonisierungsbewegung verpflichten wir uns, grüne Innovationen in unsere Produkte und Technologien einzubinden, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich frühzeitig auf nachhaltige Möglichkeiten vorzubereiten sowie gemeinsam eine umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten."

Informationen zu Apacer

Apacer (TWSE:8271) wurde 1997 gegründet und ist eine weltweit führende Marke für digitale Speichermedien mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungs-, Design-, Herstellungs- und Marketingfähigkeiten. Mit jahrelang angesammelter, patentierter digitaler Speichertechnologie sowie tiefgreifender, erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungserfahrung bietet Apacer ein wettbewerbsfähiges Angebot maßgeschneiderter Produkte und Dienstleistungen. Unsere Produktlinien sind breit gefächert und umfassen Lösungen für Speichermodule, industrielle SSDs, digitale Speicherprodukte für Verbraucher sowie integrierte Anwendungen für das Internet of Things.

Apacer widmet sich der Umsetzung unseres Kernwerts „Becoming Better Partners": Wir halten unsere Versprechen ein, streben nach ständiger Verbesserung und entwickeln Lösungen, die für uns sowie für unsere Kunden von gegenseitigem Nutzen sind. Wir entwickeln kontinuierlich innovative, diversifizierte Speicherlösungen und Hardware-/Software-Integrationsdienste für verschiedene Branchen. Wir sind bestrebt, ein besserer Partner im industriellen Ökosystem zu werden und allen Beteiligten erhebliche Vorteile zu bieten.

