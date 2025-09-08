- 08.09.2025, 11:42:04
- /
- OTS0091
FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Kickl und Landeshauptmann Kunasek am Freitag
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Freitag, 12. September 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und dem steirischen FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek anlässlich der Klausur des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
Ort: Kaisersaal des Stifts St. Lambrecht (Hauptstraße 1, 8813 St. Lambrecht)
Thema: „Vorschau auf den politischen Herbst“
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK