28. September 2025 im Wiener Rathaus: WiG lädt unter dem Motto „Selbsthilfe für alle Generationen“ zum Tag der Selbsthilfe

Wien (OTS) -

Der beliebte Tag der Selbsthilfe der Wiener Gesundheitsförderung – WiG findet alle zwei Jahre im Wiener Rathaus statt, heuer ist es wieder soweit: Am 28. September 2025 verwandelt sich der Festsaal in einen lebendigen Ort der Begegnung, Information und Vernetzung rund um das Motto „Selbsthilfe für alle Generationen“ und richtet sich damit besonders an Eltern von chronisch erkrankten Kindern, jungen Erwachsenen sowie Menschen, die mitten im Leben stehen und Senior*innen. „Bereits zum neunten Mal findet der Tag der Selbsthilfe statt und auch heuer bieten wir ein vielfältiges Programm zu gesundheitsbezogenen und sozialen Themen für Betroffene und Angehörige. Wir laden herzlich dazu ein, vorbeizukommen und das Angebot bei freiem Eintritt zu nutzen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Workshops, Vorträge und Vernetzung mit über 60 Wiener Selbsthilfegruppen: Mitmach-Programm für Jung bis Alt in allen Lebensphasen

Beim Tag der Selbsthilfe dreht sich alles um Information, Austausch und Vernetzung und Besucher*innen wird die Möglichkeit geboten, Wiener Selbsthilfegruppen kennenzulernen und mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Neben informativen Fachvorträgen zu mentaler Gesundheit, Schlafmangel, innerer Unruhe, Demenz sowie zum Umgang mit chronisch erkrankten Kindern laden Workshops dazu ein, aktiv zu werden und mitzumachen – von Yoga, Line Dance, Trommeln bis hin zu einem Austausch, wie das ärztliche Gespräch gelingt, ist alles dabei.

Vorbeikommen lohnt sich, der Tag der Selbsthilfe hat für jede*n etwas zu bieten.

Tag der Selbsthilfe 2025

Sonntag, 28. September 2025, 10:00 bis 17:00 Uhr

Wiener Rathaus

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich sowie aus Mitteln der Sozialversicherung gefördert. Eine Übersicht der Aussteller*innen und weitere Informationen finden Sie hier.



Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien

Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien in der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist erste Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe in Wien. Sie informiert und hilft bei der Suche nach Selbsthilfegruppen, berät bestehende Gruppen und unterstützt Gruppen in Gründung. Darüber hinaus organisiert die SUS Wien alle zwei Jahre den Tag der Selbsthilfe als Publikumsveranstaltung im Wiener Rathaus für alle Wiener*innen. Mehr dazu unter sus-wien.at