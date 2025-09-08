Physio Austria: Einladung zur Pressekonferenz „Direktzugang“ am Freitag, 12. September

Wien (OTS) -

Der Zugang zu physiotherapeutischen Leistungen ohne ärztliche Konsultation und Anordnung bringt Vorteile für die Patient*innen, fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und entlastet das Gesundheitssystem.

Teilnehmen werden Spitzenvertreterinnen der Arbeiterkammer und des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich (BVSHOE), die Schauspielerin Andrea Händler und die Präsidentin von Physio Austria.

Anlässlich des heutigen Welt-Physiotherapie-Tages lädt Physio Austria zur Pressekonferenz „Direktzugang“.

Wann: Freitag, 12. September um 9.00 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Teilnehmerinnen:

Constance Schlegl,

Präsidentin Physio Austria – Bundesverband der Physiotherapeut*innen Österreichs

Silvia Rosoli,

AK – Abteilungsleitung Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik, Sicherheit, Gesundheit und Arbeit

Angelika Widhalm,

Präsidentin Bundesverband Selbsthilfe Österreich (BVSHOE)

Andrea Händler,

Therapieerfahrene Schauspielerin und Kabarettistin

Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen und bitten aus organisatorischen Gründen um Zusagen unter oeffentlichkeitsarbeit@physioaustria.at

Physio Austria: PK Direktzugang zur Physiotherapie

Datum: 12.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum,

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich