Physio Austria: Einladung zur Pressekonferenz „Direktzugang“ am Freitag, 12. September

Der Bundesverband der Physiotherapeut*innen fordert den „Direktzugang“ zur Physiotherapie für Patient*innen und lädt zur Pressekonferenz.

Wien (OTS) - 

Der Zugang zu physiotherapeutischen Leistungen ohne ärztliche Konsultation und Anordnung bringt Vorteile für die Patient*innen, fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und entlastet das Gesundheitssystem.

Teilnehmen werden Spitzenvertreterinnen der Arbeiterkammer und des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich (BVSHOE), die Schauspielerin Andrea Händler und die Präsidentin von Physio Austria.

Anlässlich des heutigen Welt-Physiotherapie-Tages lädt Physio Austria zur Pressekonferenz „Direktzugang“.

Wann: Freitag, 12. September um 9.00 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Teilnehmerinnen:

Constance Schlegl,
Präsidentin Physio Austria – Bundesverband der Physiotherapeut*innen Österreichs
Silvia Rosoli,
AK – Abteilungsleitung Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik, Sicherheit, Gesundheit und Arbeit
Angelika Widhalm,
Präsidentin Bundesverband Selbsthilfe Österreich (BVSHOE)
Andrea Händler,
Therapieerfahrene Schauspielerin und Kabarettistin

Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen und bitten aus organisatorischen Gründen um Zusagen unter oeffentlichkeitsarbeit@physioaustria.at

Physio Austria: PK Direktzugang zur Physiotherapie

Datum: 12.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum,
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Physio Austria, Bundesverband der Physiotherapeut*innen Österreichs
Alexander Tröbinger
Telefon: 0699 15879975
E-Mail: alexander.troebinger@physioaustria.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

