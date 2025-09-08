- 08.09.2025, 11:06:34
Kontakte der Pressesprecherinnen und Pressesprecher im Außenministerium
Für Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger spricht Veronika Dolna-Gruber. Sie wird verstärkt von Clemens Gaiger und Viktoria Rath.
Sprecherin von Staatssekretär Sepp Schellhorn ist seit 1. September 2025 Diana Gregor-Patera.
Für das Außenministerium sprechen weiterhin Abteilungsleiter und Sprecher Clemens Mantl und stellvertretende Abteilungsleiterin und Sprecherin Alena Baur.
Kontaktverzeichnis:
Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger
Veronika Dolna-Gruber
+43 676 8999 3121
veronika.dolna-gruber@bmeia.gv.at
Clemens Gaiger
+43 676 8999 3131
Victoria Rath
+43 676 8999 3108
Staatssekretär Sepp Schellhorn
Diana Gregor-Patera
+43 676 8999 3163
diana.gregor-patera@bmeia.gv.at
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Presseabteilung
Tel.: +43 (0) 50 11 50 - 3320
aussenministerium.presseabteilung@bmeia.gv.at
