Kontakte der Pressesprecherinnen und Pressesprecher im Außenministerium

Wien (OTS) - 

Für Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger spricht Veronika Dolna-Gruber. Sie wird verstärkt von Clemens Gaiger und Viktoria Rath.

Sprecherin von Staatssekretär Sepp Schellhorn ist seit 1. September 2025 Diana Gregor-Patera.

Für das Außenministerium sprechen weiterhin Abteilungsleiter und Sprecher Clemens Mantl und stellvertretende Abteilungsleiterin und Sprecherin Alena Baur.

Kontaktverzeichnis:

Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger

Veronika Dolna-Gruber

+43 676 8999 3121

veronika.dolna-gruber@bmeia.gv.at

Clemens Gaiger

+43 676 8999 3131

clemens.gaiger@bmeia.gv.at

Victoria Rath

+43 676 8999 3108

victoria.rath@bmeia.gv.at

Staatssekretär Sepp Schellhorn

Diana Gregor-Patera

+43 676 8999 3163

diana.gregor-patera@bmeia.gv.at

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0) 50 11 50 - 3320

aussenministerium.presseabteilung@bmeia.gv.at

