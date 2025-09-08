ÖAMTC: Herausragende Crashtest-Ergebnisse für neue Fahrzeug-Modelle (+ Fotos)

Wien (OTS) -

In den jüngsten Crashtests von Euro NCAP wurden in gewohnter Manier die passive Sicherheit sowie die Fahrassistenzsysteme aktueller Fahrzeuge überprüft. ÖAMTC-Techniker Thomas Hava berichtet: "Erfreulicherweise erreichte die Mehrheit der Fahrzeuge die Höchstwertung von fünf Sternen. Nur der BMW 1er, der Citroën C5 Aircross sowie die baugleichen Suzuki e VITARA und Toyota Urban Cruiser mussten sich mit vier Sternen begnügen." Die Gründe für die etwas schwächeren Wertungen sind unterschiedlich: Beim BMW lag es am Insass:innenschutz beim Frontal-Crash, beim C5 am Fußgänger:innen/Radfahrenden-Schutz bzw. den Sicherheitsassistenten, beim Suzuki und Toyota waren es Schwächen in verschiedenen Frontalcrash-Szenarien.

Neue Namen setzen Sicherheitsstandards für E-Autos

Zwei Namen, die man in Mitteleuropa bisher kaum vernommen hat, überzeugten im Crashtest mit starken Ergebnissen: Der türkische Hersteller Togg trat mit der Familienlimousine T10F und dem SUV T10X an, die im Schutz für erwachsene Fahrzeuginsass:innen beeindruckende 95 bzw. 94 Prozent erreichten. "Beide Modelle schnitten außerdem beim Schutz von Kindern sowie Fußgänger:innen und Radfahrer:innen hervorragend ab und überzeugten auch mit ihren Fahrassistenzsystemen", fasst Hava zusammen.

Eine weitere positive Überraschung: Das Modell firefly der chinesischen Gruppe NIO, das ebenfalls eine Fünf-Sterne-Bewertung erhielt und im Segment der kleinen Elektrofahrzeuge neue Maßstäbe setzt. "Besonders bemerkenswert ist auch hier der Schutz erwachsener Insass:innen, der mit 96 Prozent bewertet wurde und einen Spitzenwert in der Geschichte von Euro NCAP darstellt", erklärt Hava. “Dieses Ergebnis zeigt, dass auch bei kleineren Fahrzeugen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit notwendig sind.”

Auch etablierte Hersteller aus Europa und Asien schaffen meist fünf Sterne

Hyundai IONIQ 9, MINI Aceman und smart #5 sind SUVs von etablierten und bekannten Herstellern. Jedes dieser Modelle überzeugte im Crashtest mit guten Ergebnissen und schaffte ohne große Schwierigkeiten die Fünf-Sterne-Wertung – gleiches gilt für das kleinste Modell von MINI, den dreitürigen Cooper.

Vier der fünf chinesischen Kfz-Hersteller, die diesmal mit elektrischen Modellen im Crashtest vertreten waren, stehen dem nicht nach: Der SUV AION V, der Crossover IM IM6 sowie die Familienfahrzeuge EXLANTIX ES und BYD Dolphin Surf sind ein weiterer Beweis dafür, dass auch in China längst Autos gebaut werden, die über ausgezeichnete Sicherheit verfügen. "Etwas knapper mit den fünf Sternen war es beim Lynk & Co 08, der kleinere Probleme mit dem Fußgänger:innenschutz erkennen ließ", hält der ÖAMTC-Techniker abschließend fest.

