Wien (OTS) -

Start für die 32. Tagung der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in Wien: Ab heute Montag, dem 8. September, bis Mittwoch, den 10. September 2025, treffen die vielfach ausgezeichneten ORF-Auslandsjournalistinnen und -journalisten am ORF-Mediencampus zum Austausch mit der Zentrale sowie zur Planung und Koordination zusammen.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „In Zeiten von Polykrisen, Fake-News und Desinformation kommt einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen wie dem ORF eine starke Rolle bei der Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher mit unabhängiger und faktentreuer Information zu. Mit authentischer, objektivierbarer und direkter Berichterstattung von den Hotspots des Weltgeschehens leisten die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten einen wesentlichen Beitrag zur Orientierung unseres Publikums. Ich bedanke mich bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten für deren unermüdliches Engagement und die hervorragende Arbeit.“



Die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten im Überblick – von Belgrad bis Washington



Für den ORF sind derzeit 23 Korrespondentinnen und Korrespondenten in insgesamt 16 Büros weltweit tätig: Christian Wehrschütz (Belgrad, Kiew), Andreas Pfeifer, Andreas Jölli und Maria Knips-Witting (Berlin), Raffaela Schaidreiter, Verena Sophie Maier und Johannes Perterer (Brüssel), Ernst Gelegs (Budapest), Rosa Lyon (Istanbul, mit Außenstelle Teheran), Karim El-Gawhary (Kairo), Jörg Winter (London), Josef Manola (Madrid), Cornelia Primosch und Leonie Heitz (Paris), Alexandra Siebenhofer (Peking), Cornelia Vospernik und Bernt Koschuh (Rom), Marion Flatz-Mäser (Zürich), David Kriegleder und Nikolaus Wildner (Tel Aviv) sowie Barbara Wolschek, Christophe Kohl und Markus Müller (Washington). Das Büro in Moskau ist derzeit nicht permanent besetzt.