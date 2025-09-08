  • 08.09.2025, 11:00:02
TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Landwirtschaft neu gedacht“

Sonntag, 14. September 2025, 16.30 Uhr, ORF 2 und ORF ON

Wie könnte Vorarlberg, das Land der Milchwirtschaft, in Zukunft bestmöglich bewirtschaftet werden? Soll noch mehr Milch in den Tank? Soll es noch größere Stallungen geben, noch mehr Tiere, noch größere Maschinen, noch mehr Dünger – oder ist weniger vielleicht mehr, wenn es um das Bewirtschaften von wertvollen Böden geht? Wie kann ein landwirtschaftlicher Betrieb als Unternehmen erfolgreich sein und dabei klimafreundlich und nachhaltig produzieren? Die Dokumentation „Landwirtschaft neu gedacht“ des ORF Vorarlberg beleuchtet, wie die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung zu schaffen ist.

Gestaltung: Patricia Lipburger-Rehm. Kamera: Alexander Roschanek und David Spettel. Schnitt: Jürgen Bereuter. Redaktion: Angelika Simma-Wallinger. Gesamtleitung: Markus Klement.

