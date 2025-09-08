  • 08.09.2025, 10:58:02
BM Holzleitner gratuliert Eckart von Hirschhausen zum Oberhummer Award

Wien (OTS) - 

„Eckart von Hirschhausen zeigt auf einzigartige und unterhaltsame Weise, wie Wissenschaft, Humor und gesellschaftliche Verantwortung zusammenfinden. Er begeistert Menschen weit über Fachkreise hinaus und macht komplexe Inhalte verständlich und greifbar. Genau das ist es, was wir heute mehr denn je brauchen: Wissenschaft, die den Dialog sucht und aufklärt. Ich gratuliere herzlich zum Heinz Oberhummer Award!”, so Eva-Maria Holzleitner, Wissenschaftsministerin.
Der mit 20.000 Euro dotierte Heinz Oberhummer Award für hervorragende Wissenschaftsvermittlung wurde heuer zum zehnten Mal verliehen. Der Preis ist nach dem Physiker Heinz Oberhummer benannt, (außerordentlicher) Universitätsprofessor für Theoretische Physik am Atominstitut der Technischen Universität Wien und Gründungsmitglied der „Science Busters“. Der Preis soll Menschen motivieren, ihre Begeisterung für Wissenschaft mit einem großen Publikum zu teilen – als Gegenpol zu Fake News und Verschwörungsmythen.

