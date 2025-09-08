AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Udo Landbauer - Präsentation der Initiative "Radkids"

St. Pölten (OTS) -

Pressekonferenz mit NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, MA sowie Ultra-Cyclist und „Race across America"-Sieger Philipp Kaider

Thema: Sicher auf zwei Rädern! Präsentation der Initiative „Radkids“

Zeit: Donnerstag, 11. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: Zwetzbacher Mühle, Purkersdorferstraße 6, 3100 St. Pölten

