AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Udo Landbauer - Präsentation der Initiative "Radkids"

St. Pölten (OTS) - 

Geschätzte Medienkollegen!

Hiermit möchte ich Sie/Dich sehr herzlich zur Pressekonferenz mit NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, MAsowie Ultra-Cyclist und „Race across America“-Sieger Philipp Kaider einladen.

Thema: Sicher auf zwei Rädern! Präsentation der Initiative „Radkids“

Zeit: Donnerstag, 11. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Zwetzbacher Mühle, Purkersdorferstraße 6, 3100 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: isabella.nittner@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Büro LH-Stv. Udo Landbauer
Mag. Isabella Nittner
Telefon: +43 676 812 13 755
E-Mail: isabella.nittner@noel.gv.at

