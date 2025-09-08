- 08.09.2025, 10:32:02
- /
- OTS0068
AVISO Pressekonferenz mit LH-Stv. Udo Landbauer - Präsentation der Initiative "Radkids"
Geschätzte Medienkollegen!
Hiermit möchte ich Sie/Dich sehr herzlich zur Pressekonferenz mit NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, MAsowie Ultra-Cyclist und „Race across America“-Sieger Philipp Kaider einladen.
Thema: Sicher auf zwei Rädern! Präsentation der Initiative „Radkids“
Zeit: Donnerstag, 11. September 2025, 10:00 Uhr
Ort: Zwetzbacher Mühle, Purkersdorferstraße 6, 3100 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: isabella.nittner@noel.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stv. Udo Landbauer
Mag. Isabella Nittner
Telefon: +43 676 812 13 755
E-Mail: isabella.nittner@noel.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN